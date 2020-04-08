إزالة 10 حالات تعد على الأراضي الزراعية بقرى مركز ناصر شمال بني سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف سير العمل في ملف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضى أملاك الدولة التي يتم تنفيذها بالتعاون بين الوحدات المحلية ومديرية الزراعة والإدارة العامة للأملاك ،وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية، وذلك تنفيذًا لتكليفات الحكومة بمواجهة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية والتعامل بحسم في هذا الملف الحيوي من خلال استمرار حملات الإزالة،مع التركيز على إزالة التعديات في المهد.





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حيث قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر"اليوم"،تحت إشراف المحاسب محمد بكري إبراهيم رئيس الوحدة المحلية،بإزالة عدد 10حالات تعد على الأراضى الزراعية بقريتي اشمنت وطحا،وذلك وسط تأمين من قوات الشرطة وبحضور مسؤولى الوحدات المحلية والزراعة،حيث تم اتحاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الصدد .





وشدد المحافظ على استمرارية حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضى أملاك الدولة بمراكز وقرى المحافظة بالتنسيق والتعاون مع مديرية الأمن،ومديرية الزراعة والأملاك،موجها بضرورة عدم تكرار هذه التعديات في تلك المناطق،واتخاذ كافة الإجراءات ضد المخالفين والمتعدين على أملاك الدولة، وذلك بالتوازي مع متابعة الوحدات المحلية لتنفيذ قرارات الحكومة الخاصة بالإجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد .



