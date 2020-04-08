الانتهاء من جميع الاستعدادات لاستلام القمح من مزارعي الوادي الجديد

أكد سعيد هريدي مدير عام البنك الزراعي المصري بالوادي الجديد، أنه تم الانتهاء من الاستعداد لبدء استلام محصول القمح من المزارعين بشون ومخازن ونقاط التجميع الجارى اعتمادها بمراكز المحافظة، بداية من 15 أبريل الجاري وهو الموعد المحدد من جانب وزارة التموين حتى انتهاء موسم الحصاد وتوريد كميات القمح للبنك والذى بدوره يتولى تسليمها الى صوامع المحافظة.





وأضاف أن استلام القمح سيتم بالشون ونقاط التجميع التى سيتم اعتمادها من وزارة التموين على مستوى المراكز الإدارية ، والبنك يضم عدد 2 شونة بالخارجة، و3 شون بالداخلة و2 شونة بمركز الفرافرة، ووفرنا أكثر من 120 ألف جوال فارغ تم تبخيرها لضمان عدم ظهور حشرات أو إصابات في القمح، بجانب صيانة وتجهيز الموازين لبدء العمل دون توقف وتيسير إجراءات الاستلام من المزارعين.





وأوضح هريدى أنه تم توفير مبالغ مالية كافية لسرعة تسليم مقابل القمح إلى الموردين والمزارعين خلال 24 ساعة من عملية التوريد، من خلال خطة عمل تضمن توافر السيولة المالية بأفرع البنك الزراعي على مستوى المحافظة لخدمة المزارعين خلال فترة حصاد وتوريد محصول القمح ، وسعر الأردب المعتمد هذا الموسم 670، 685، 700 جنيه حسب درجة نقاوة القمح المستلم من المزارعين.





وأشار إلى أن البنك الزراعي يتولى عملية استلام محصول القمح لخدمة المزارعين، ويتم تسليم الكميات إلى صوامع مدينة الخارجة التي تستوعب نحو 45 ألف طن قمح، بجانب صومعة شرق العوينات التى تستوعب 60 ألف طن .





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