برلماني: نثق في تجاوب المواطنين مع إجراءات الحكومة الجديدة لمواجهة كورونا

أعرب النائب حاتم باشات، عضو مجلس النواب، عن ثقته في تجاوب الشعب المصري مع الإجراءات الجديدة، التي اتخذتها الحكومة لمجابهة انتشار فيروس كورونا، لاسيما مد حظر التجول لمدة أسبوعين.





وقال النائب حاتم باشات، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" إنه كان من أنصار مد ساعات حظر لمدة أطول من ذلك يوميا، حتى لا يكون هناك تقليل للتجمعات اليومية من جانب المواطنين، مضيفا: "لكن مهما كانت القرارات التي اتخذتها الحكومة يجب الالتزام بها للمرور من هذه الأزمة".





وأشار عضو مجلس النواب إلى أنه في الفترة الماضية كانت هناك حالات لا تستجيب لنداء الحكومة بالالتزام بحظر التجول، وكان هناك تجمعات من جانب المواطنين، وهذا يمثل خطورة كبيرة للغاية، ويجب أن يدرك المواطنون ذلك، حتى لا نكون مضطرين لإجراءات أكثر صرامة.





وفيما يتعلق بتداعيات أزمة فيروس كورونا، خاصة على العاملين بالقطاع الخاص، أكد "باشات" على أهمية مساندة رجال الأعمال للحكومة في دعم العمالة غير المنتظمة، وعدم تخفيض رواتب العاملين لديهم، لاسيما وأنه من الصعب على الحكومة تحمل الأمر بمفردها.



