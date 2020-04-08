AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

برلماني: نثق في تجاوب المواطنين مع إجراءات الحكومة الجديدة لمواجهة كورونا

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 05:23 م
صدى البلد
Advertisements
عبد الرحمن سرحان
أعرب النائب حاتم باشات، عضو مجلس النواب، عن ثقته في تجاوب الشعب المصري مع الإجراءات الجديدة، التي اتخذتها الحكومة لمجابهة انتشار فيروس كورونا، لاسيما مد حظر التجول لمدة أسبوعين.

وقال النائب حاتم باشات، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" إنه كان من أنصار مد ساعات حظر لمدة أطول من ذلك يوميا، حتى لا يكون هناك تقليل للتجمعات اليومية من جانب المواطنين، مضيفا: "لكن مهما كانت القرارات التي اتخذتها الحكومة يجب الالتزام بها للمرور من هذه الأزمة".

وأشار عضو مجلس النواب إلى أنه في الفترة الماضية كانت هناك حالات لا تستجيب لنداء الحكومة بالالتزام بحظر التجول، وكان هناك تجمعات من جانب المواطنين، وهذا يمثل خطورة كبيرة للغاية، ويجب أن يدرك المواطنون ذلك، حتى لا نكون مضطرين لإجراءات أكثر صرامة.

وفيما يتعلق بتداعيات أزمة فيروس كورونا، خاصة على العاملين بالقطاع الخاص، أكد "باشات" على أهمية مساندة رجال الأعمال للحكومة في دعم العمالة غير المنتظمة، وعدم تخفيض رواتب العاملين لديهم، لاسيما وأنه من الصعب على الحكومة تحمل الأمر بمفردها.

وأشاد بخطوة الحكومة بتخفيض 20% من رواتبها، بسبب الأزمة التي تمر بها البلاد، معربا عن أمله في تجاوب أصحاب الدخول المرتفعة مع هذه المبادرة الطيبة من قبل الحكومة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الحكومة تعلن حظر التجول في البلاد لمواجهة كورونا.. دفاع النواب: نثق في قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي.. ورئيس لجنة الصحة: الفيروسات سريعة الانتشار وابدأ ببيتك أولا

تطور لتداعيات أزمة كورونا.. نشأت الديهي: حظر التجول كان مطلبا شعبيا وجماهيريا

اقتصادية البرلمان تطالب بتكثيف برامج الحماية الاجتماعية لمواجهة كورونا

بشرى لمحدودي الدخل.. تحرك عاجل من البرلمان لوقف دفع فواتير الكهرباء شهرين بسبب كورونا.. تفاصيل

تقسط على 6 أشهر.. نواب يطالبون بوقف تحصيل فواتير الكهرباء لمدة شهرين بسبب كورونا.. وبرلماني: يجب إعفاء تلك الشرائح

برلماني يطالب بتفعيل دور مديريات القوى العاملة لدعم العمالة غير المنتظمة

ترشيحاتنا

بعد أن نفى وزير التعليم إلغاءها.. ننشر جداول امتحانات مايو للصفين الأول والثاني الثانوي

رئيس الوزراء : الحظر يبدا الساعة الثامنة مساء اليوم

احذروا هذه العلامات عند شراء اللحوم والدواجن.. تفاصيل

شاهد.. دفن زعيم إفريقي داخل سيارة مرسيدس.. صور

مترو الأنفاق يعلن عن خبر للمواطنين.. اعرف المواعيد الجديدة

رئيس الوزراء: الأطقم الطبية هي خط الدفاع الأول في مواجهة أزمة كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم رائحته.. فوائد بالجملة لتناول البصل الأخضر يوميا

شفاء 8 حالات جديدة من مصابى كورونا بمستشفى العزل فى قها

عصير الطماطم أم البرتقال.. أيهما يقوي المناعة أسرع؟