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محافظات

صحة الوادي الجديد: لا توجد إصابات بفيروس كورونا بالمحافظة

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 05:30 م
صدى البلد
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منصور ابوالعلمين

أعلن الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، اليوم الأربعاء، خلو المحافظة من حالات اشتباه بـ"فيروس كورونا" المستجد، موضحًا أنه لا توجد أية حالات اشتباه إيجابية أو مصابة بالفيروس في جميع مستشفيات محافظة الوادي الجديد حتى الآن.


وأكد "محروس"، على حرص المديرية والجهات المعنية على توعية الرأي العام وحق المواطن في معرفة الحقيقة بشفافية حتى لا يقع تحت تأثير المعلومات المغلوطة من مصادر غير موثوقة وغير معروفة.


وأضاف أن مديرية الشئون الصحية بالوادي الجديد ستعلن المواطنين بالوضع الحقيقي لانتشار الإصابة بفيروس كورونا بشكل يومي حفاظًا على المصداقية والتوعية وسلامة المواطنين، مناشدا جميع المواطنين اتباع التعليمات الخاصة بالإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من هذا الوباء وأن الفترة الماضية شهدت العديد من المبادرات التطوعية بجميع قرى مراكز المحافظة الخمسة بمشاركة شباب القري والإدارات الصحية وموظفي المصالح الحكومية والتي نجحت في تطهير الكثير من المنشآت الحكومية من مساجد ومدارس وإدارات وغيرها الأبنية المختلفة.


وأوضح وكيل وزارة الصحة جميع المواطنين أن الظروف الحالية تتطلب حذرا شديدا، مشددا على تجنب التجمعات وملامسة الأسطح وغيرها في إشارة إلى الالتزام بتعليمات المسئولين والجهات التنفيذية.

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