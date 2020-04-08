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أخبار العالم

إيطاليا تجري اختبارات على الأطباء لحصانة أبدية من كورونا

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 05:33 م
علي صالح
بدأت إيطاليا في اجراء فحص للأطباء للتاكد من سلامة وقوة التحصين المناعي ضد الفيروس التاجي ، وسط اعترافات من كبار المسؤولين بأن اختبارات الأجسام المضادة قد لا تعمل.

تأمل المنطقتان الشمالية في فينيتو وإميليا رومانيا في إصدار "تراخيص" للعودة إلى العمل للأشخاص الذين ثبت أنهم اكتسبوا مناعة ضد فيروس كورونا.

ويأتي الغرض من اختبارات الدم هو الكشف عن الأجسام المضادة، وهي الاجسام التي ينشئها الجسم لمحاربة العدوى ومنع الفيروس من العودة مرة اخرى.

لكن الأطباء يعترفون بأن الأمر قد يستغرق أسابيع قبل أن يتوصلوا لهذه المعرفة وما إذا كانت الاختبارات فعالة أم لا. 

وتتطلع بريطانيا التي تعمل بكثافة عل ابحاث الاجسام المضادة بشدة نجاح اختبارات الأجسام المضادة ، لكن الحكومة تقول إنه تم فحص الاشخاص المتعافين حتى الآن ولم يثبت صدق التجربة التق قيل ان الصين عملت عليها للانتصار على فيروس كورونا 
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