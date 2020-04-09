برلماني: التنمر ضد مصابي كورونا يدفعهم للعزوف عن إجراء التحاليل

أعرب النائب حاتم باشات، عضو مجلس النواب، عن استياءه من تنمر بعض المواطنين على مرضى فيروس كورونا، حتى دفع البعض لاعتبار المرض "وصمة عار" على صاحبه.





وتابع النائب حاتم باشات، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذا الأمر دفع المواطنين للإحجام عن الحجر الصحي والهروب من إجراء التحاليل، إلى جانب رفضهم التبليغ عن المخالطين.





واستنكر عضو مجلس النواب قيام بعض المواطنين بمنع دفن جثة متوفى بسبب كورونا، لولا تدخل الأمن، مطالبا بتوعية المواطنين لتغيير ثقافتهم ضد هذا الأمر.



