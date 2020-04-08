عندنا الأمل في بكرة.. صلاح عبد الله يشارك الجمهور جزءا من قصيدته.. شاهد

شارك الفنان صلاح عبد الله جمهوره بجزء من قصيدة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر

وغرد صلاح عبد الله قائلا "‏أيوه لسَّه على فكره

عندنا الأمل في بُكره

دا الأمل عمره مايخلص

ولا عمره هيبقى ذكرى

‎#صلاح_عبدالله".



وحازت القصيدة على إعجاب عدد كبير من متابعيه وجاءت ردود أفعالهم بين "فنان" و " ربنا يبارك في عمرك" و " عم صلاح العالمي" و "عسل ياعم صلاح".

يذكر أن أخر أعمال الفنان هو مسلسل "قيد عائلى" الذى يقوم ببطولته عدد كبير من الفنانين وهم "ميرفت أمين بدور منال، عزت العلايلي بدور كامل الخولي، بوسي بدور عفاف، دينا فؤاد".