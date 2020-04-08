محافظ القاهرة ونوابه يتبرعون بـ ٢٠% من رواتبهم لصالح العمالة غير المنتظمة

أعلن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة عن تبرعه ونوابه الأربعة والسكرتير العام والمساعد بنسبة ٢٠% من رواتبهم لمدة ٣ أشهر لصندوق تحيا مصر لصالح العمالة غير المنتظمة مؤكدًا أن هذا هو الوقت لتكاتف الجميع حتى مرور الأزمة.





يذكر ان محافظ القاهرة أكد توافر أرصدة من السلع الاستراتيجية الأساسية (دقيق، أرز، سكر، زيت) والمواد البترولية ( سولار، بنزين، أسطوانات بوتاجاز) تكفى لمدة 3 شهور قادمة بالمحافظة مشيرًا إلى أن جميع مخابز القاهرة تعمل بكامل طاقتها بعدد 2104 مخبز بلدي.





كما أكد محافظ القاهرة توافر كافة المستلزمات الطبية ومستلزمات مكافحة العدوى والمطهرات والأدوية بجميع مستشفيات العاصمة.





جاء ذلك خلال مشاركة محافظ القاهرة فى اجتماع مجلس المحافظين برئاسة رئيس مجلس الوزراء عبر تقنية الفيديو كونفرانس.



