خلال اجتماعه مع المحافظين بالفيديو كونفرانس.. مدبولي: منع أي بناء عشوائي وتحويل المخالفين للنيابة العسكرية.. غلق الشواطئ والمتنزهات وأماكن التجمعات.. واقتطاع 20% من رواتب المحافظين ونوابهم

رئيس الوزراء: أهمية تطبيق القرارات المتخذة للتعامل مع فيروس كورونا ضرورة الاستمرار في تخفيض أعداد العاملين بمختلف الإدارات الحكومية خاصة كبار السن تجهيز فريق ثابت من العاملين في الأجهزة الحكومية للقيام بأعمال التطهير والتعقيم بكل مبنى غلق جميع الشواطئ والمتنزهات ومختلف أماكن التجمعات منعًا للاختلاط وحفاظًا على صحة المواطنين التعامل بحسم والعمل على منع أي بناء عشوائي أو مخالف وتحويل الأشخاص المخالفين إلى النيابة العسكرية

المحافظين: توافر أرصدة مخزون سلعي يكفي حاجة الاستهلاك لعدة أشهر توافر مخزون كاف من المستلزمات الطبية والأدوية والمواد البترولية اقتطاع 20% من رواتبنا لمدة ثلاثة أشهر لدعم العمالة غير المنتظمة وصندوق تحيا مصر المصانع تعمل بكامل طاقتها وتراعي تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية التي تضمن سلامة العاملين بها







ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع مجلس المحافظين، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، وأسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام؛ لمتابعة جهود المحافظات في عدد من الملفات الحيوية، التي يأتي من بينها متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا"، وكذلك جهود التصدي لمخالفات البناء على أراضي وأملاك الدولة بالمحافظات، وخاصة خلال المرحلة الحالية.





وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أهمية الاستمرار في متابعة تطبيق كافة القرارات التي تم اتخاذها في إطار الإجراءات الاحترازية للتعامل مع أزمة فيروس "كورونا" المستجد، مجددًا التأكيد على ضرورة الاستمرار في تخفيض أعداد العاملين بمختلف وحدات الإدارات الحكومية، وخاصة كبار السن منهم، وكذلك أصحاب الأمراض المزمنة؛ منعًا للاختلاط والتزاحم، وسعيًا لعدم انتشار هذا الفيروس، وحرصًا على سلامة جميع العاملين.





وفيما يتعلق بتطبيق القرارات والإجراءات الخاصة بحظر التجوال، شدّد رئيس الوزراء على ضرورة عدم التهاون في تطبيق هذه القرارات، ولاسيما أنها تتزامن مع قرب حلول عدد من المناسبات والأعياد خلال الأيام المقبلة، وهو ما يستوجب غلق جميع الشواطئ والمتنزهات، ومختلف أماكن التجمعات، وذلك منعًا للاختلاط، وحفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.





وشدد رئيس الوزراء على ما وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، من ضرورة التعامل بحسم، والعمل على منع أي بناء عشوائي أو مخالف خلال هذه الفترة، مع تحويل الأشخاص المخالفين إلى النيابة العسكرية على الفور، مؤكدًا أن الدولة لن تسمح بأي بناء عشوائي أو مخالف مرة أخرى، مشيرًا لما بذلته الدولة من جهود غير مسبوقة في التعامل مع ملف تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة.





وخلال الاجتماع، استعرض المحافظون جهودهم بشأن إزالة مخالفات البناء العشوائي، مؤكدين أن هناك حملات مستمرة حاليًا لتنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية في هذا الشأن.





وعرض المحافظون، خلال الاجتماع، موقف أعمال التطهير والتعقيم التي تتم في مختلف أرجاء المحافظات، سواء للمباني الحكومية والشوارع العامة وخلافه، وكذا ما يتعلق بتوافر السلع الغذائية والتموينية بها، مؤكدين على توافر أرصدة مخزون سلعي يكفي حاجة الاستهلاك لعدة أشهر، كما أكدوا على توافر مخزون كاف من المستلزمات الطبية، والأدوية، والمواد البترولية.





وفي هذا الشأن، وجه رئيس الوزراء بأن يتم تجهيز فريق ثابت من العاملين في الأجهزة الحكومية للقيام بأعمال التطهير والتعقيم بكل مبنى.





وأعلن المحافظون ونوابهم، خلال الاجتماع، اقتطاع 20% من رواتبهم لمدة ثلاثة أشهر؛ لدعم العمالة غير المنتظمة وصندوق " تحيا مصر"، كما استعرضوا عددًا من المبادرات المحلية المختلفة التي تمت لدعم هذه العمالة، التي تضررت من تداعيات أزمة فيروس "كورونا" المستجد، وكذا المبادرات الخاصة بتوفير الأغذية والسلع المختلفة لبعض الفئات من المواطنين الأقل دخلًا.





كما عرض المحافظون موقف تشغيل المصانع المختلفة القائمة بالمحافظات، مؤكدين أن المصانع تعمل بكامل طاقتها، وأنها تراعي تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية التي تضمن سلامة وصحة العاملين بها.