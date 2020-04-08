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عشان دايما في إيدك.. تعلم طريقة آمنة لتعقيم هاتفك المحمول

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 06:14 م
طريقة تعقيم الهاتف
طريقة تعقيم الهاتف
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رشا عوني
يستخدم الجميع الهاتف المحمول كوسيلة للتسلية خصوصا في فترة الحجر المنزلي، فالبعض يشاهدون عليه الأفلام والمسلسلات أو تضييع الوقت في الألعاب التي يتم تحميلها على الهاتف لذا لا يبتعد الموبايل عن ايدينا بشكل يومي مما يجعله أكثر عرضة للبكتريا و الفيروسات ويحتاج أيضا الي تعقيم وتنظيف للوقاية من فيروس كورونا . 

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اليك خطوات سهلة وبسيطة لتعقيم هاتفك المحمول يشكل يومي :

١- فصل  المحمول عن الشاحن
2- انزع الجراب من الهاتف
3- استخدم منديل مبلل وامسح به الهاتف 
4- يمكنك استبدال المنديل المبلل بقطعة قطنية مبللة بكحول وامسح بها الهاتف جيدًا
5- اتركه حتى يجف 
6- قم بتعقيم الجراب بنفس الطريقة
7- شاحن الهاتف أيضا يحتاج إلى تعقيم بنفس الطريقة 
8- سماعة الهاتف استخدم لها القطع القطنية الخاصة بتنظيف الأذن، وقم برش الكحول عليها ونظف بها الأجزاء الداخلية من السماعة.
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