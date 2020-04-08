أخبار العلوم والتكنولوجيا | سامسونج تعد لإطلاق هاتفها الرائد بسعر منخفض.. وتويتر تتبرع بمبلغ خيالي لمواجهة كورونا

في العام الماضي، خلال مؤتمر MWC أعلنت شركة

سامسونج

عن أول نموذج لهاتف قابلة للطي والذي يسمي Galaxy Fold، والذي يأتي بسعة تخزين 512 جيجابايت، إلا أن أحدث التسريبات عن خياران للتخزين للهاتف القادم هذا العام Galaxy Fold 2.