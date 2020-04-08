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تكنولوجيا

أخبار العلوم والتكنولوجيا | سامسونج تعد لإطلاق هاتفها الرائد بسعر منخفض.. وتويتر تتبرع بمبلغ خيالي لمواجهة كورونا

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 06:20 م
أخبار العلوم والتكنولوجيا
أخبار العلوم والتكنولوجيا
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قسم التكنولوجيا
نشر قسم العلوم والتكنولوجيا بموقع "صدى البلد"، أبرز الأحداث التى شهدتها الساعات الماضية، متضمنة العديد من الأخبار والتقارير الهامة عن أحدث التقنيات المختلفة، والتي نستعرضها عبر النشرة التالية: 


في العام الماضي، خلال مؤتمر MWC أعلنت شركة سامسونج عن أول نموذج لهاتف قابلة للطي والذي يسمي Galaxy Fold، والذي يأتي بسعة تخزين 512 جيجابايت، إلا أن أحدث التسريبات عن خياران للتخزين للهاتف القادم هذا العام Galaxy Fold 2.


أعلن الرئيس التنفيذي لشركة تويتر Twitter، جاك دورسي Jack Dorsey، أمس، الثلاثاء، أنه سيتبرع بمبلغ مليار دولار من حصته على شكل أسهم في شركة الخدمات المالية Square، التي شارك في تأسيسها ويرأسها حاليا، للمساعدة في تمويل جهود الإغاثة المتعلقة بفيروس كورونا التاجي.


كشفت شركة آبل Apple، النقاب عن نظام التشغيل iOS 13 للعالم خلال العام الماضي، مقدمة من خلاله ميزات جديدة مبهرة، مثل الوضع الداكن على مستوى النظام وأدوات التحرير المحسنة في تطبيق Photos، ومع اقتراب موعد مؤتمر WWDC 2020، حيث ستعلن من خلاله عن نظام تشغيلها الأحدث iOS 14، ولكن قبل الإعلان الرسمي عنه إليك أبرز الميزات والتغييرات الجديدة التي ستأتي على iPhone هذا العام، وفقا لما ذكره موقع "gadgethacks". 


كشفت شركة TCL الصينية، النقاب عن كافة المواصفات الكاملة لسلسلة هواتف 10 الجديدة، والتي تضم ثلاثة هواتف هم  TCL 10L، و TCL 10 Pro، و TCL 10 5G، والتى أعلنت عنها في شهر يناير الماضي.

خلال العام الماضي، تم اكتشاف برنامج خبيث خطير لا يمكن محوه، وبشكل خاص يهاجم البرنامج الضار الأجهزة التي تعمل بنظام أندرويد، ويسمى التروجان السيئ السمعة xHelper Trojan، الذي يكاد يكون من المستحيل إزالته من الجهاز المصاب به.


بعد أربع سنوات من إطلاقها، أوقفت شركة سامسونج رسميا، الدعم عن اثنين من أشهر هواتفها الذكية الرائدة وهما: جالاكسي إس7 Galaxy S7، وجالاكسي إس7 إيدج Galaxy S7 Edge.
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