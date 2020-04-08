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عزة مصطفى توجه رسالة مهمة للمواطنين بخصوص كورونا.. فيديو

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 06:13 م
الإعلامية عزة مصطفى
الإعلامية عزة مصطفى
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البهي عمرو

قالت الإعلامية عزة مصطفى، إن خطاب الرئيس عبد لافتاح السيسي كان به اشياء كثيرة مهمة، موضحة أن الرئيس يراهن على وعى المصريين فى العبور من أزمة كورونا و ووع المواطن بمواجهة أهل الشر.

وأضافت عزة مصطفى خلال نقديمها برنامج " صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، أنها تستضيف الكاتب الصحفى على السيد للحديث عن رسائل السيسي.

وأوضحت عزة مصطفى أن، الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الحكومة اتخذ بعض القرارات المهمة اليوم، موضحة أن الدولة تعمل من أجل الحفاظ على المواطن.

ولفتت عزة مصطفى إلى أن، الحظر سيبدأ من الغد من الساعة الـ 8 مساء، و الجميع عليه الالتزام، وزارة الداخلية ستتعامل بالقانون ولن تسمح لاحد المرور بعد الـ 8.

وأشارت عزة مصطفى إلى أن، الدكتور مصطفى مدبولى لديه تخوف من الثلاث اسابيع المقبلة، ولذلك يطالب الجميع بالجلوس فى البيت.

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