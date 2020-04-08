أبو هميلة عن تقليص ساعات الحظر : مصر على الطريق الصحيح في مواجهة كورونا

أكد اللواء محمد صلاح أبوهميلة، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري ونائب إئتلاف دعم مصر، أن الدولة المصرية تسير في الطريق الصحيح لعلاج أزمة فيروس كورونا المستجد، مضيفا أن ما زادنا اطمئنانا هو إعلان رئيس الوزراء عن تقليص ساعات الحظر اعتبارًا من اليوم ليبدأ في الساعة 8 مساء لتقليل التكدسات والازدحامات مما يزيد من إجراءات الوقاية من الفيروس.
وقال "أبوهميلة" في بيان له، إن هناك ملحمة شعبية حقيقية بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة بقيادة المهندس مصطفى مدبولي والجهات المعنية والشعب لعبور أزمة كورونا العالمية، مطالبا الشعب بمزيد من الالتزام بتعليمات الحكومة والدولة لضمان المزيد من أمان وسلامة المواطنين.
وألمح أبوهميلة إلى أن خطاب رئيس الوزراء اتسم بالثقة والمكاشفة مع الشعب، مؤكدا أن اقتطاع جزءا من رواتب الوزراء يصل لـ20 في المائة لثلاثة شهور لصالح العمالة غير المنتظمة يؤكد على المسئولية الملقاة على الجميع بضرورة التضحية والمساهمة في حل أزمة كورونا العالمية.