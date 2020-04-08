أبو هميلة عن تقليص ساعات الحظر : مصر على الطريق الصحيح في مواجهة كورونا

أكد اللواء محمد صلاح أبوهميلة، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري ونائب إئتلاف دعم مصر، أن الدولة المصرية تسير في الطريق الصحيح لعلاج أزمة فيروس كورونا المستجد، مضيفا أن ما زادنا اطمئنانا هو إعلان رئيس الوزراء عن تقليص ساعات الحظر اعتبارًا من اليوم ليبدأ في الساعة 8 مساء لتقليل التكدسات والازدحامات مما يزيد من إجراءات الوقاية من الفيروس.





وقال "أبوهميلة" في بيان له، إن هناك ملحمة شعبية حقيقية بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة بقيادة المهندس مصطفى مدبولي والجهات المعنية والشعب لعبور أزمة كورونا العالمية، مطالبا الشعب بمزيد من الالتزام بتعليمات الحكومة والدولة لضمان المزيد من أمان وسلامة المواطنين.



