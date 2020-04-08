المصرى للتأمين يطالب الشركات العاملة في القطاع بتعديل ساعات العمل لـ6 ساعات

خاطب الاتحاد المصري للتأمين شركات التأمين العاملة بالسوق المصرية بضرورة تعديل ساعات العمل لتصبح 6 ساعات يوميا تبدأ من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرا، وذلك في ضوء التنسيق بين الاتحاد والهيئة العامة للرقابة المالية للحد من انتشار فيروس كورونا.



وأضاف الاتحاد أن الفترة المقرر فيها تعديل ساعات العمل تمتد لفترة أسبوعين تبدأ من الأحد الموافق 12 إبريل وحتى يوم الخميس الموافق 23 إبريل 2020.



يشار الى أن الهيئة العامة للرقابة المالية قررت تعديل العمل بقطاع التأمين ليصبح من الساعة التاسعة صباحا الى الساعة الثانية بعد الظهر، وذلك منذ اسبوعين لتتوافق مع مواعيد المرحلة الأولى من فرض حظر التجوال والتي كانت خلال الفترة من السابعة مساء حتى ا لسادسة صباحا.