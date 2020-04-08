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فن

كيف تقضي شاكيرا فترة الحجر الصحي المنزلي.. شاهد

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 06:26 م
شاكيرا
شاكيرا
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محمد نحلة

نشرت الفنانة العالمية شاكيرا، صورة لها من الحجر الصحي المنزلي، عبر حسابها على " إنستجرام"، وعلقت عليها: "أعتقد أن ابني ساشا يريد أن يكون مصورًا!".


وكانت النجمة العالمية شاكيرا، قد خرجت على متابعيها بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، موجهة رسالة نارية لزعماء أوروبا، بسبب ما يحدث بسبب فيروس كورونا المستجد


وقالت شاكيرا خلال الفيديو باللغة الانجليزية :" "الكثير من الدول إما لا تتبع توصيات منظمة الصحة العالمية أو أنها تتخذ إجراءات بطيئة للغاية أو أنها تعطى الأولوية للاقتصاد على الصحة ". 


ونقلت شاكيرا رؤيتها لما يحدث في أوروبا على مدار الايام الماضية، قائلة :" الفيروس ينتشر بسرعة، والقادرون بطيئون جدًا". 
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