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رياضة

مدرب لاريسا يشيد بـ عمرو وردة.. ويؤكد: طفل بمعنى الكلمة

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 07:05 م
صدى البلد
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أحمد هاني

أشاد ميكاليس جريجوريو، المدير الفني لفريق لاريسا اليوناني، الذي يلعب ضمن صفوفه عمرو وردة، مُعارا من باوك، بأخلاق اللاعب ومستواه داخل أرض الملعب.


وقال ميكاليس جريجوريو، في تصريحاته لإذاعة "فوكوس 103.6 إف إم"، اليونانية: "وردة طفل بكل معنى الكلمة، لكنه يمتلك قلبا من ذهب وشديد الاحترام، ويجب أن يتم الحديث إليه بشكل جيد، ويعمل لتحقيق أفضل شيء في مصلحة الفريق".


وأضاف: "هو سعيد بالتواجد في لاريسا، وأعتقد أنه يرغب في البقاء، لكن الأمر يعتمد على باوك، بشكل شخصي أعتقد أنه يمكن أن يلعب لباوك، فهو لاعب جيد، من الصعب أن تجد مثله في سوق الانتقالات".


جدير بالذكر أن الدولي المصري عمرو وردة، يلعب حاليا في صفوف لاريسا على سبيل الإعارة من باوك حتى نهاية الموسم الحالي.


وفي السياق ذاته، تمنى أليكس كوجياس، المالك الرئيسي لنادي لاريسا اليوناني (صاحب الأسهم الأكبر في النادي)، استمرار عمرو وردة في صفوف فريقه، مضيفا "نُغمض أعيننا أمام بعض وقائعه".

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