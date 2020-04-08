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أخبار العالم

القوى العاملة الكويتية تفض إضرابا عماليا بسبب تجاهل شركة إجراءات الوقاية من كورونا

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 06:47 م
القوى العاملة
القوى العاملة
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عبدالله قدري
فضت إدارة الأزمات في الهيئة العامة للقوى العاملة بالكويت، إضراب عمال إحدى الشركات المرتبطة بتنفيذ عقد حكومي مع الدولة في منطقة الزور.


ونقلت "الجريدة" الكويتية عن مصادر بـ«القوى العاملة» أن الفريق، فور تلقيه بلاغا بتجمع عدد من العمالة وتنفيذهم اضرابا في منطقة الزور توجه على الفور إلى المنطقة لإجراء اللازم وفق الاختصاصات الموكلة إليه من قبل الهيئة، موضحة أنه عقب فض الإضراب تم عمل محضر بالواقعة، واستدعاء صاحب العمل.


وأكدت المصادر، أنه بعد التحقيق في الواقعة تم وقف ملف الشركة، وتحرير محضر تلافي مخالفة خاصة بمخالفة ضوابط واشتراطات السلامة والصحة المهنية والرعاية العمالية، لاسيما المتعلقة بالإجراءات الاحترازية الخاصة بمنع انتشار فيروس «كورونا المستجد».

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