علي السيد: الدولة القوية تظهر فى وقت الأزمات

قال الكاتب الصحفى على السيد، إن الدولة القوية تظهر فى وقت الأزمات، موضحًا أن مصر أثبتت قوتها واستعدادها لازمة كورونا.

وأضاف على السيد خلال حواره ببرنامج " صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أن " لو الأزمة دى كانت حصلت فى 2013 كان الوضع هيكون مختلف".

وأشار على السيد إلى أن مصر فى 2013 كانت منهار اقتصاديًا وكل شئ ومثل هذه الأزمة كانت قضت على مصر.

وأوضح على السيد أن هناك دول كثير و كبيرة انهارت بسبب فيروس كورونا، ولكن مصر قوية ولفت على السيد إلى أن الدولة المصرية تعرض كل شئ عن أزمة كورونا ولا تخفى شئ.

وتابع على السيد، أن الدولة المصرية فى هذه الأزمة قدمت مساعات لدول كبيرة، وكشف أن مصر قادرة على المرور من هذه الأزمة.