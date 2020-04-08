طبيب مقيم في إيطاليا يكشف آخر تطورات أزمة كورونا.. فيديو

كشف الدكتور محمد الشرع طبيب بمستشفى سان جيرالدو، آخر تطورات أزمة فيروس كورونا «كوفيد - 19» في إيطاليا .





وقال «محمد الشرع» خلال تصرحات لـ «إكسترا نيوز» إن نوعية الحالات التي كانت تشخص وتوصف بأنها أقل أعراض للمرض يفضل أن تكون في عزل منزلي بدلا من المستشفيات، موضحا أن عدد الحالات الذين دخلوا المستشفيات 25 ألف أما الغزل المنزلي أكثر من 50 ألف حالة.





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وأضاف الطبيب بمستشفى سان جيرالدو، أن الحكومة الإيطالية لجأت الي العزل المنزلي لبعض المرضى وهو نوع من أنواع التدبير لفيروس كورونا وهؤلاء ليسوا بحاجة إلى دعم او العلاج بالمستشفيات، مشيرا إلى أن هناك أشخاص حاملين للمرض لا تظهر عليهم اي أعراض بسبب مناعتهم الجيدة.





وأوضح أن هناك أشخاص يدخل الفيروس عليهم بشكل عنيف وقد يفقدون حياتهم أو يحتاجون إلى دخول العناية المركزة لمقاومة المرض، لافتا إلى أن الحكومة الإيطالية ألزمت الشعب بتعليمات للحد من انتشار الفيروس وتقوية المناعة عندهم لكي يتخطوا هذه الأزمة بعد أن انتشر المرض بشكل كبير خلال الأيام الأخيرة.





ونوه إلى أنه لا يوجد شئ مثبت حتى الآن بأن يعود الفيروس مرة أخرى للشخص الذي كان يحمله من قبل، لكنه شئ ليس مستبعدا خاصة أن الفيروسات مثل الأنفلونزا الموسمية يقوم بتغير الغشاء الخارجي ويبقى المضمون الداخلي وبالتالي يحتاج الجسم التعرف عليه مرة أخرى لعلاج لكن هذا ليس مثبت الآن بشأن فيروس كورونا.