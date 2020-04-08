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رفيق جريش: كراتين منظفات ومعقمات لعمال النظافة من كنيسة القديس كيرلس

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 07:04 م
رفيق جريش
رفيق جريش
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البهي عمرو

قال الأب رفيق جريش، راعى كنيسة القديس كيرلس للروم الكاثوليك بالكورية إن شباب الكنيسة قام بمساعدة عمال النظافة فى عملهم.

وأضاف خلال حواره ببرنامج " صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أن ما يقوم به شباب الكنيسة هو دورهم فى المشاركة المجتمعية.


وقد أطلق الأب رفيق جريش كاهن كنيسة القديس كيرلس للروم الملكيين الكاثوليك بالكوربة بمصر الجديدة مبادرة بين شباب الكنيسة لدعم عمال النظافة في مواجهة أزمة كوفيد 19 المعروف إعلاميا باسم كورونا.

وقال الأب رفيق ، إن شباب الكنيسة قدموا كراتين منظفات ومعقمات لعمال النظافة من أجل مساعدتهم في مهمة تعقيم وتنظيف المناطق التي يعملون بها حيث تضمنت المساعدات كراتين وأدوات تعقيم وصابون وكحول وكمامات إيمانا من شباب الكنيسة بمسئوليتهم الاجتماعية في دعم الفئات المعرضة للعدوى.

وطالبت عزة مصطفى من جميع الكنائس بتعميم التجربة.
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