على السيد: العالم كله واجه أزمة كبيرة و الدولة المصرية صامدة

قال الكاتب الصحفى على السيد، إن العالم كله واجه أزمة كبيرة و الدولة المصرية صامدة وتمد يدها للصين وايطاليا ودول كبيرة.

وأضاف على السيد خلال حواره ببرنامج " صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أن القنوات الإرهابية لا تترك مصر ومازلت تفبرك اشياء لهدم مصر ولن تستطيع فى ذلك. وأشار على السيد إلى أن القنوات الإخوانية تنفق المليارات من أجل نشر الشائعات عن مصر أن الجميع مطالب بعدم الانسياق وراء الشائعات التى تهدف لضرب المواطن المصري.