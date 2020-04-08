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على السيد: العالم كله واجه أزمة كبيرة و الدولة المصرية صامدة

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 07:04 م
على السيد
على السيد
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البهي عمرو
قال الكاتب الصحفى على السيد، إن العالم كله واجه أزمة كبيرة و الدولة المصرية صامدة وتمد يدها للصين وايطاليا ودول كبيرة.

وأضاف على السيد  خلال حواره ببرنامج " صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أن القنوات الإرهابية لا تترك مصر ومازلت تفبرك اشياء لهدم مصر ولن تستطيع فى ذلك.

وأشار على السيد إلى أن القنوات الإخوانية تنفق المليارات من أجل نشر الشائعات عن مصر أن الجميع مطالب بعدم الانسياق وراء الشائعات التى تهدف لضرب المواطن المصري.

تحدث الكاتب الصحفي علي السيد، حول خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن أزمة كورونا أمس وقال « الدولة القوية تظهر وقت الأزمات، لنتخيل ماذا لو حدثت هذه الأزمة في 2013 في ظل التمزق وانهيار الاقتصاد»، مردفا «هناك زعماء حول العالم أصيبوا بالهلع وتخبطوا، فضلا عن أن نيويورك أعظم مدينة بالعالم ارتبكت في ظل صمود مصر التي مدت يدها للآخرين كإيطاليا والصين».

وتابع «لا يوجد بالبلد في العالم يواجه شائعات واستهداف كما حدث مع مصر، كون جماعة الإخوان الإرهابية مستمرة في بث سمومها»، مضيفا «معركة الإصلاح الاقتصادي لا يستطيع على خوضها إلا شخص لديه إرادة».
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