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أخبار العالم

قرار جريء من ايرباص لمواجهة الأزمة المالية بسبب فيروس كورونا

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 07:04 م
ابرباص
ابرباص
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على صالح
خفضت شركة تصنيع الطائرات الأوروبية إيرباص إنتاجها من عائلة طائرات A320 الأكثر مبيعًا بنحو الثلث إلى معدل 40 طائرة شهريًا.

كما خفضت معدل إنتاج الطائرات ذات الجسم العريض الأكبر، حيث انخفضت طائرة A350 بنحو 40 ٪ إلى ست طائرات في الشهر، في حين انخفضت عائلة طراز A330 بأكثر من 40 ٪ إلى طائرتين في الشهر.

وخفضت "إيرباص" الأربعاء، معدل الإنتاج في جميع قطاعات التصنيع لامتصاص ضربة الكساد الكبرى بسبب أزمة تفشي الفيروس التاجي كورونا.

وفي أكبر تعديل للإنتاج لها على الإطلاق، قالت الشركة المصنعة الأوروبية، وفق لبيان لها عبر موقعها، اليوم، إنها تقلل من إنتاج عائلة A320 ذات الجسم الضيق الأكثر مبيعًا بنحو الثلث إلى 40 طائرة في الشهر.

كما خفضت إنتاج الطائرات ذات الجسم العريض الأكبر مع انخفاض A350 بنحو 40 في المائة إلى 6 طائرات في الشهر ، وانخفضت عائلة A330 بأكثر من 40 في المائة إلى طائرتين في الشهر.

وجاءت هذه الخطوة مع انخفاض عمليات التسليم إلى النصف في مارس إلى 36 طائرة.

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