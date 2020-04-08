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اقتصاد

المغرب تتوقع تراجعا في أداء الاقتصاد الوطني بسبب تأثير الحجر الصحي

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 09:16 م
المغرب تتوقع تراجعا
المغرب تتوقع تراجعا في أداء الاقتصاد الوطني بسبب تأثير الحجر
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وكالات
توقعت المغرب أن يتسبب تأثير الحجر الصحي على أداء الاقتصاد الوطني من خلال حدوث تراجع في الناتج الداخلي بمعدل 8ر1 في المئة خلال الفصل الثاني من السنة الجارية عوضا عن زائد 1ر2 في المئة التي كانت متوقعة قبل تأثيرات الأزمة الصحية الحالية.

وأوضح تقرير صادر عن مندوبية التخطيط اليوم أن هذا التراجع يُعزى إلى تقلّص نسبة الإنتاج الزراعي وتوقف الأنشطة المرتبطة بالسياحة والمطعمة ونقص أنشطة النقل بنسبة 60 في المئة.

وأضاف تقرير المندوبية أنه بالإمكان أيضا تراجع الصناعات التحويلية في ظل انخفاض الطلب الخارجي، وتقلص صناعة السيارات والنسيج والإلكترونيك وقطاع المعادن وانخفاض صادرات مشتقات الفوسفات.

وسجلت المندوبية أنه تبعا لتداعيات الأزمة الصحية فإنه يتوقع أيضا ضياع ما يقرب من 8ر3 نقاط من نسبة نمو الناتج الداخلي خلال الفصل الثاني من 2020.

واستنادا إلى معطيات التقرير نفسه فإنه كان يُنتظر أن ترتفع الأنشطة غير الزراعية ب 7ر2 في المئة، مدعومة بتحسن القطاع الثانوي ب 1ر2 في المئة، والقطاع الثالث ب 2ر3 في المئة، لولا تأثيرات انتشار فيروس كورونا.
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