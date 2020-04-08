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أخبار العالم

لا يُستثنى الإعلاميون.. الأردن: إعفاء 3 فئات فقط من حظر التجول الشامل

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 07:42 م
الجيش الأدرني
الجيش الأدرني
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قسم الخارجي

أعلن الأردن فرض حظر تجول شاملا لمدة ٤٨ ساعة ابتداء من الجمعة المقبلة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتبعها المملكة الهاشمية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وفق ما ذكرت وسائل إعلام أردنية وعربية. 


ذكر وزير الدولة لشؤون الإعلام، أمجد العضايلة، الأربعاء، إن فرض حظر تجوال شاملا لمدة 48 ساعة، سيبدأ منتصف ليل الخميس الجمعة المقبل وحى منتصف ليل السبت صباح الأحد.


قال "كنّا قد أشرنا خلال الأيّام الماضية إلى إمكانيّة فرض حظر تجوّل شامل، مثلما فعلنا يوم الجمعة الماضي؛ اليوم تقرّر أن يكون حظر التجوّل الشامل لمدّة (48) ساعة، اعتبارًا من الساعة الثانية عشرة من منتصف ليلة الخميس/ الجمعة المقبلة، وحتّى الساعة الثانية عشرة من منتصف ليلة السبت/ الأحد"، وفق العضايلة الي تحدث في إيجاز صحفي من مركز الأمن وإدارة الأزمات.


وأضاف أن حظر التجوّل الشامل يتضمن "حملة التصاريح أيضًا، وتستثنى فقط الكوادر الطبيّة العاملة في القطاعين العام والخاصّ، وفرق التقصّي الوبائي، وعدد محدود من العاملين والموظّفين والمسؤولين القائمين على أعمال بعض المؤسّسات الحيويّة؛ وسيتمّ إبلاغ هؤلاء بشكل مباشر".


وتابع "ستعود الأمور إلى ما هي عليه الآن اعتبارًا من صباح يوم الأحد الموافق 12/4/2020م، بحيث يسمح للمواطنين بالخروج لشراء الحاجات الأساسيّة سيرًا على الأقدام، ويسمح للمركبات المصرّح لها بالتنقّل، اعتبارًا من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة السادسة مساءً" وفق العضايلة.



 

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