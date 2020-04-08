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توك شو

أحمد موسى: 800 مليار دولار خسائر أمريكا بسبب فيروس كورونا

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 07:42 م
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
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البهي عمرو

قال الإعلامى أحمد موسى، إن الوضع فى مصر حتى الآن مطمئن، وعلى الجميع الالتزام و الجلوس فى البيت للمرور من هذه الأزمة.


وأضاف الإعلامى أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتى" المذاع على " قناة صدى البلد"، أن تخفيض عدد العاملين فى المؤسسات المختلفة أمر مطلوب لمواجهة كورونا.


وأوضح الإعلامى أحمد موسي، أن أمريكا بها أكثر من 400 ألف حالة إصابة، وايطاليا وألمانيا 110 آلاف، و فرنسا 109 آلاف، وتركيا 38 ألفا.


ولفت الإعلامي أحمد موسي، إلى أن الإصابات كبيرة فى معظم الدول وعلينا الالتزام وانفعل موسي" ياريت الناس تقعد فى البيت عشان الاعداد هتكون كبيرة".


وأشار الإعلامى أحمد موسي، إلى أن هناك 800 مليار دولار خسائر أمريكا بسبب فيروس كورونا وعلينا أن نعمل ولكن تخفف من عدد العمال.

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