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محافظات

حق الشعب.. إزالة 60 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة في قنا

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 07:51 م
ازالة تعديات
ازالة تعديات
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يوسف رجب
قال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إن الوحدات المحلية لمراكز قوص والوقف ودشنا وقفط ونجع حمادي وقنا وابوتشت، شنت اليوم عدة حملات لإزالة التعديات علي أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء العشوائي بالتنسيق مع وحدة استرداد أراضي أملاك الدولة بقنا وقوات الشرطة من مديرية أمن قنا، أسفرت عن إزالة 60 حالة تعد.


وأوضح عمر عبدالباقي، مدير وحدة استرداد أراضي الدولة بقنا، أن حملات الإزالة نجحت اليوم في إزالة 19 حالة تعد بالمباني علي أراضي أملاك الدولة بمراكز قوص والوقف ودشنا وقفط ونجع حمادي وقنا و أبوتشت بمساحة اجمالية  8890 مترا مربعا، بالإضافة إلى إزالة 41 حالة تعد بالبناء علي الأراضي الزراعية بمراكز أبوتشت وقـفط دشنا وقنا  بمساحة اجمالية فدان واحد و22  قيراطا و2 سهم.


ووجه محافظ قنا، مسئولي الوحدات المحلية بعدم التهاون مع أي مخالفات وتطبيق القانون علي المخالفين، مؤكدًا استمرار تنفيذ حملات الإزالة للقضاء علي كافة أشكال التعديات ومخالفات البناء بمختلف مراكز وقري المحافظة.


وأشار المحافظ إلى أنه سوف يتم إحالة المخالفات إلي النيابة العسكرية في ظل قانون الطوارئ طبقا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء وتعليمات وزير التنمية المحلية.


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حق الشعب.. إزالة 60 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة في قنا
حق الشعب.. إزالة 60 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة في قنا
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