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فن

سامح حسين يروج لـ الشلولو في أحدث ظهور على انستجرام

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 07:41 م
سامح حسين
سامح حسين
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مريم عزت
نشر الفنان سامح حسين عبر حسابة الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " انستجرام " صورة جديدة لة . 

وعلق الفنان سامح حسين على الصورة، قائلا " طريقة عمل الشلولو " 

ونالت الصورة اعجاب الكثير من متابعيه وجاءت ابرز التعليقات كالاتى : 

انا عملته امبارح حلو طعمه حلو جدا
اوعى يتحرق منك هههه
ايه الشلولو ده

يذكر أن سامح حسين قدم مسرحية "المتفائل، "بطولة، سهر الصايغ، يوسف إسماعيل، سوسن ربيع، عزت زين، آيات مجدي، تامر الكاشف، زكريا معروف، رضا طلبة، طارق راغب، أحمد سمير عامر، المطرب مصطفى سامي ومجموعة من شباب المسرح القومي.

موسيقى وألحان هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، إضاءة أبو بكر الشريف، مكياج إسلام عباس، استعراضات ضياء شفيق، أشعار طارق علي، عن رواية كانديد للكاتب فولتير، إعداد وإخراج إسلام إمام.



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