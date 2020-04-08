لا تقبل للأعذار.. البرلمان يحذر من تهاون المواطنين بعد تقليص ساعات حظر التجول.. ونواب: لا نزال في بؤرة الخطر

نائب: لا نزال في بؤرة الخطر.. وعلى المواطنين الالتزام بإجراءات الوقاية من كورونا





برلماني: مفيش أعذار للمخالفين وغرامة الـ 4000 جنيه تدفع في الحال





برلماني: نثق في تجاوب المواطنين مع إجراءات الحكومة الجديدة لمواجهة كورونا









أبدى عدد من نواب البرلمان تقديرهم للقرارات الصادرة عن الحكومة، اليوم الأربعاء، بشأن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، التي جاء من بينها استمرار مد حظر التجول، مع تقليص ساعاته ليبدأ من الثامنة مساء، كما أعربوا عن تقديرهم لتخفيض رواتبهم بنسبة 20% لصالح العمالة غير المنتظمة وصندوق دعم مصر.





لكن في الوقت ذاته، حذروا المواطنين من التهاون بسبب تقليص ساعات حظر التجول، مؤكدين أننا لا نزال في بؤرة الخطر، ويجب الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار الفيروس، معربين عن ثقتهم في تجاوب الشعب مع تلك القرارات.





أكد النائب حاتم باشات، عضو مجلس النواب، عن ثقته في تجاوب الشعب المصري مع الإجراءات الجديدة، التي اتخذتها الحكومة لمجابهة انتشار فيروس كورونا، لاسيما مد حظر التجول لمدة أسبوعين.





وقال النائب حاتم باشات، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" إنه كان من أنصار مد ساعات حظر لمدة أطول من ذلك يوميا، حتى لا يكون هناك تقليل للتجمعات اليومية من جانب المواطنين، مضيفا: "لكن مهما كانت القرارات التي اتخذتها الحكومة يجب الالتزام بها للمرور من هذه الأزمة".





وأشار عضو مجلس النواب إلى أنه في الفترة الماضية كانت هناك حالات لا تستجيب لنداء الحكومة بالالتزام بحظر التجول، وكان هناك تجمعات من جانب المواطنين، وهذا يمثل خطورة كبيرة للغاية، ويجب أن يدرك المواطنين ذلك، حتى لا نكون مضطرين لإجراءات أكثر صرامة.





وفيما يتعلق بتداعيات أزمة فيروس كورونا، خاصة على العاملين بالقطاع الخاص، أكد "باشات" أهمية مساندة رجال الأعمال للحكومة في دعم العمالة غير المنتظمة، وعدم تخفيض رواتب العاملين لديهم، لاسيما وأنه من الصعب على الحكومة تحمل الأمر بمفردها.





وأشاد بخطوة الحكومة بتخفيض 20% من رواتبها، بسبب الأزمة التي تمر بها البلاد، معربا عن أمله في تجاوب أصحاب الدخول المرتفعة مع هذه المبادرة الطيبة من قبل الحكومة.





وقال النائب عاطف مخاليف، عضو مجلس النواب، إن قرارات الحكومة اليوم بتقليص ساعات حظر التجول، ليبدأ من الثامنة مساءً، لا يعني الاطمئنان، محذرا من التهاون في اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.





وأكد النائب عاطف مخاليف، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن بؤرة الخطر لا تزال حاضرة، وانتشار فيروس كورونا، وإن كانت مصر من أقل الدول من حيث عدد الإصابات، إلا أنه يجب أن تكون هناك إجراءات وقائية أكبر من قبل المواطنين.





وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن معظم الدول الخارجية التي تعاني من ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا، كان أعداد الإصابات بها مقارب لنا، لذا يجب توخي الحذر.





بدوره، أكد اللواء حسن السيد، عضو مجلس النواب، أن قرار مد حظر التجول كان متوقعا، في ظل استمرار تفشي فيروس كورونا، مشيرا إلى أهمية الاستمرار في الإجراءات الاحترازية لمواجهة الوباء العالمي، حتى نكون أكثر سيطرة عليه.





وأوضح النائب حسن السيد، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أسباب خفض ساعات حظر التجول، ليبدأ من الساعة 8 مساء بدلا من 7 مساء وحتى 6 صباحا، مؤكدا أن القرار صدر بناءً على تقارير تشير إلى اضطرار المواطنين للتأخر لبعد الساعة السابعة، لأسباب خارجة عن إرادتهم، قد تتعلق بظروف عملهم أو تأخر وسائل المواصلات، مما يحدث حالة من التزاحم.



