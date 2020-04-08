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أخبار البلد

سيشكل خطرًا على صحة المشاركين.. للمرة الأولى منذ ٣٠ عاما إلغاء أسبوع المياه العالمي في السويد

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 11:36 م
صورة لدعوة النسخة
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محمد وديع
أعلن معهد "السويد الدولي للمياه" بــ استكهولم عن إلغاء أسبوع المياه العالمي لعام 2020 والذي كان مقررا له أن يعقد في شهر أغسطس بالعاصمة السويدية.

وقال بيان للمعهد ورد للموقع نسخة منه إنه وبعد الكثير من النقاش وببالغ الحزن والأسى، قرر مجلس إدارة معهد السويد للمياه إلغاء أسبوع المياه العالمي 2020 والمقرر عقده في استوكهولم في الفترة من 23ْ وحتى 28 أغسطس. 

وأضاف البيان أنه لم يكن هذا قرارًا سهلًا ولا قرارًا اتخذ باستخفاف خاصة وأن هذا العام كان الذكرى الثلاثين للأسبوع العالمي للمياه - ولكن تم إلغاؤه بدلًا من ذلك للمرة الأولى على الإطلاق.

وأوضح أنه تم اتخاذ القرار الرسمي من قبل مجلس SIWI بعد المراقبة الدقيقة لانتشار COVID-19 حول العالم والإجراءات التي اتخذتها الحكومات على مستوى العالم وبعد أن أصبح من الواضح أن عدم القدرة على التنبؤ بالوضع، والذي من المحتمل أن يستمر لعدة شهور، سيجعل إقامة أسبوع المياه العالمي صعبًا للغاية لـ SIWI ، ومجتمع منظمي الاجتماعات، والشركاء وجميع المشاركين.

وقال البيان إن سلامة المجتمعات هي من الأولويات القصوى للمعهد ولذلك يعتبر أن عقد حدث كبير مثل أسبوع المياه العالمي سيشكل خطرًا غير مقبول على صحة المشاركين.
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