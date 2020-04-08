فى خطاب رسمى.. الزمالك يطالب اتحاد الكرة بإلغاء الدوري.. اِعرف السبب

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن استقرار المجلس الابيض على إرسال خطاب للاتحاد المصري لكرة القدم للمطالبة بإلغاء بطولة الدوري بشكل رسمي بعد قرار تأجيل المسابقة لنهاية شهر أبريل الجاري.





وطالب مجلس إدارة نادي الزمالك في خطابه للجبلاية بإلغاء بطولة الدوري بشكل رسمي حتى يتمكن النادي من وضع خطة الاعداد للموسم الجديد من الآن ووضوح الصورة بالنسبة له.





وأصدر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، بيانا يعلن فيه مد تأجيل نشاط كرة القدم، جراء تفشي فيروس كورونا في البلاد.



