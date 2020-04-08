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رياضة

فى خطاب رسمى.. الزمالك يطالب اتحاد الكرة بإلغاء الدوري.. اِعرف السبب

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 07:46 م
مرتضى منصور
مرتضى منصور
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القسم الرياضي
كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن استقرار المجلس الابيض  على إرسال خطاب للاتحاد المصري لكرة القدم للمطالبة بإلغاء بطولة الدوري بشكل رسمي بعد قرار تأجيل المسابقة لنهاية شهر أبريل الجاري.

وطالب مجلس إدارة نادي الزمالك في خطابه للجبلاية بإلغاء بطولة الدوري بشكل رسمي حتى يتمكن النادي من وضع خطة الاعداد للموسم الجديد من الآن ووضوح الصورة بالنسبة له.

وأصدر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، بيانا يعلن فيه مد تأجيل نشاط كرة القدم، جراء تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وقال اتحاد الكرة في بيانه، بناء على القرارات الصادرة عن السيد رئيس مجلس الوزراء باستمرار فرض الحظر على حركة المواطنين لمدة أسبوعين جديدين ، قرر الاتحاد المصري لكرة القدم مد تعليق نشاط اللعبة اعتبارا من 15 أبريل 2020 لمدة 15 يوما أخرى، ويسري القرار على جميع درجات المسابقات المحلية وجميع الأعمار السنية.
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