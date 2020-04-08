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أخبار العالم

بعد تسجيل 541 حالة جديدة.. ارتفاع عدد وفيات كورونا في فرنسا لـ 10869

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 07:45 م
صدى البلد
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وكالات

سجلت فرنسا ارتفاعا فى عدد الوفيات بفيروس كورونا ف إلى 10869 بعد تسجيل 541 وفاة جديدة.
وأعلنت منظمة الصحة العالمية إن هناك أكثر من 30 دولة تعمل سويًا للوصول لعلاج لفيروس كورونا و هناك 400 باحث من مختلف دول العالم يعملون للحصول على علاج لفيروس كورونا.

وأضاف مدير المنظمة في أوروبا، هانس كلوجي، خلال مؤتمر صحفى، أن المنظمة قامت باتخاذ أكثر من إجراء وعمل أكثر من بحث للوصول لعلاج لكورونا.



قال مدير المنظمة في أوروبا، هانس كلوجي، إن المنظمة لها مكاتب فى معظم بلدنا العالم، و الجميع يبذل مجهودا كبيرا لمحاولة فيروس كورونا منذ أن ظهر فى الصين.


وأضاف، أن المنظمة عملت مع كثير من الشركاء لمواجهة كورونا.



وأشار إلى أنه تم نشر 50 دليلا و معلومة للتعامل مع فيروس كورونا، والمنظمة تعاونت مع علماء من جميع العالم.



وأوضح  أن المنظمة تخبر دول العالم بشكل مستمر عن أخر مستجدات انتشار كورونا.

ولفت، إلى أن المنظمة كانت ترسي معلومات للمواطنين من خلال جيع وسائل التواصل الاجتماعي و القنوات الفضائية.


وحذرت المنظمة من التراخي والتهاون في التعامل مع الفيروس، مشددة على أنه لا يترك مجالا للخطأ.

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