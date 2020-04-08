د. فتحي حسين يكتب: كورونا وأطماع رجال الأعمال في بلادنا!





على طريقة المثل الشعبي المعروف: "اسمع ضجيج ولا ارى طحينا " تعامل رجال الاعمال المصريين مع ازمة فيروس كورونا وتداعياتها علي المواطنين والمجتمع وانتشارها كوباء عالمي قاتل لاعداد كبيرة غير مسبوق من الأفراد حول العالم ! حيث وجدنا السادة رجال الأعمال الذين استفادوا من الدولة الكثير من قبل سواء في الأراضي المجانية التي أقاموا عليها مشروعات خاصة كبيرة وجنوا المليارات من خلالها في سنوات قليلة وشيدوا عليها مصانع وحصلوا على قروض بنكية وتسهيلات وأقاموا صروح تعليمية تجارية وجامعات خاصة ومستشفيات استثمارية وعقارات صخمة وقنوات اعلام خاصة وغيرها من المشروعات التي تدر عليهم المليارات في سنوات معدودة إلا أنهم لم يفكروا في الوقوف بجوار الدولة في تقديم المساعدات المواطنين الفقراء والمحتاجين وهم كثيرون باي طريقة سواء بتقديم مساعدات مالية مباشرة او بتقديم اطعمة او بشراء كمامات او مطهرات او شنط طعام او اموال للفقراء او تسخير وسائل مواصلات للمحتاجين وهذا لم نره في اي اسم كبير من اسماء رجال الاعمال الذين نعرفهم الا ما رحم ربي !





ولو نظرنا إلى دور رجال الأعمال المصريين في الأزمات التي يمر بها المجتمع في الفترات الاخيرة ستجده بلا شك غائب علي طول الطريق وكأن حال البلد لا يعنيهم من قريب أو بعيد .





و خلال أزمة فيروس كورونا المستجد القاتل التي عصفت بالبلاد والعالم كله بضحايا مصابين وموتي بالآلاف في جميع انحاء العالم حتي كتابة هذا المقال نظرا لشراسة المرض وضراوته وسرعة انتشاره بين الافراد الا أن دور رجال الأعمال محدود جدا ويكاد يكون معدوم وما رأيناه فقط من بعضهم أنهم حافظوا علي رواتب الموظفين لديهم واخرين للاسف خفضوا الرواتب الي النصف!





إلا أن معظمهم لم يقدموا الدور الإيجابى المتوقع منهم لمساندة الدولة في حربها ضد الفيروس القاتل ، ودفاعها عن صحة المصريين وقيام القطاع الطبي بدور بطولي في هذا الصدد.





إلا أن معظم رجال الأعمال لم يقدم المساعدات لبعض المواطنين الذين فقدوا أعمالهم اليومية وهم الأرزقية الذين يعيشون اليوم بيومه!

ولم يقوموا أيضا بعمليات التعقيم للمؤسسات والدواوين الحكومية والمنشآت ودور العبادة وغيرها كما فعلت بعض الجهات العربية والاجنبية الخاصة بالتكفل بتطهير وتعقيم وتحويل بعض المصانع الي مستشفيات واماكن للكشف والعزل وشراء ملايين اجهزة التنفس الصناعي لصالح بلاده مثلما حدث في أمريكا وقيام إحدى الشركات الأمريكية بالتنازل عن حق الملكية الفكرية الخاصة بتصنيع جهاز التنفس الصناعي حتي يصنعه الجميع لانقاذ البشرية من الهلاك ومحاربة فيروس كورونا!





وكان لابد من كل رجال الأعمال المصريين والشركات الكبرى فى كل محافظة بالعمل على تخفيف الأزمة على مواطنيها بتوزيع وجبات غذائية على الأسر المحتاجة فى منازلها والتكافل مع الفرق الطبية بتحمل تكاليف التطهير والتعقيم وإخضاع أسطول سيارات شركاتهم ومصانعهم فى خدمة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وان يتكفلوا بإعادة تطوير وترميم المستشفيات وشراء اجهزة تنفس صناعي و إمداد المستشفيات بأحدث الأجهزة الطبية وهذا قليل منهم لانهم مهما قدموا فلن يوفوا حق مصر عليهم التى أعطتهم الكثير!!

من ناحية اخري فقد تعاملت القيادة السياسية والحكومة المصرية في مواجهة أزمة فيروس كورونا بمنتهى الحكمة والانضباط بشكل اذهل الجميع وجعلهم يلتزمون بالبيوت والحظر للتجمعات البشرية وبما يتناسب مع عدم انتشار المرض وثقافة المصريين واتخذت كافة الإجراءات والاحترازات التى تمنع انتشاره والحد منه.



