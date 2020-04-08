محمد صقر يكتب: اللي ميعرفش من هو رئيس مصر

رئيس ضرب بالطائرات إرهابيين اعتدوا علي أبناء وطنه في ليبيا فلا حدود توقفه عند كرامة المصريين بنى وطنه ..





رئيس استحي أن ينام في قصر الرئاسة و نصف شعبه ينام في عشة وسط المجارى فأطلق حركة عمران لم تشهدها مصر من نصف قرن..





رئيس شيد فى أربع سنوات مليونا و 700 ألف وحدة سكنية سترت جدرانها بفضل الله تعالى، تسعة ملايين مواطن من شعب مصر ..





رئيس كان بدولته أقل احتياطى نقدى على مر العصور وتجمعات أقوى تكتلات اقتصادية فى العالم ضدنا ولم يخجل أن يلم فكة البنوك ولم يستحى أن يقول اتبرع بجنيه لصندوق تحيا مصر ..





رئيس هتف فى الأمم المتحدة فى أول حضور سياسى له تحيا مصر فوقف الجميع احترامًا لذلك القادم من بعيد ينادى باسم وطنه ..





رئيس حرر جيش مصر من أسر السلاح الأمريكى الأوحد فتدافعت أقوى مصانع السلاح العالمية نحوه يختار كيف يشاء وحسب طبيعة معركته..





رئيس لم يصدقه أحد فى أول خطاباته "مصر هتبقى قد الدنيا" وإذا به يصل بمصر إلى نصف دول الدنيا فى خمس سنوات فقط ..





رئيس يطارد الإرهاب دفاعًا عن شعبه فوصل بجيشه من الصحارى إلى كهوف الجبال على أرض لم تطأها قدم إنس من البشر ..





رئيس قال بمنتهى الشفافية لرئيس أكبر شركة تصنيع مولدات طاقة فى العالم ليس عندى الآن تمويل فرد رئيس سيمنز الألمانية "سنبنيها سيدى"..





رئيس قال له هنري كيسنجر أعتي عتاة الساسة الذى أدار العالم لنصف قرن "أنت الرئيس الوحيد الذى حافظ على دولته فى الشرق الأوسط"..

رئيس قال عنه كلاوديو دِيسكالزي الرئيس التنفيذى لشركة “إيني” الإيطالية للبترول "إن أكبر تحد لهذا المشروع هو السيد الرئيس"..





رئيس غيرت به مصر الإعلان العالمى لحقوق الإنسان منذ صدر لأول مرة سنة 1948 ليصبح أهم بنوده الحق فى مقاومة الإرهاب ..





رئيس آمن بجذور وطنه الإفريقية فوصل لها وتمسك بها وتشبث فرحبت شعوبها بأول رئيس مصرى إفريقى بعد جمال عبد الناصر .. وجعلوه

رئيس أفريقيا..

رئيس قالت له المانيا "عقل العالم" .. أنت لست قائد انقلاب عسكري أنت رئيس منتخب بإرادة شعب الدولة المصرية ..





رئيس يفتح له مقر وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون .. ليأكد جيمس ماتيس وزير الدفاع الأمريكى أهمية دور مصر المحورى فى منطقة الشرق الأوسط.





لو مكنش السيسي زرع مليون ونصف فدان كنا هناكل منين والاستيراد مقفول..





لو مكنش السيسي بني مصانع المواد الكيميائيه والطب الوقائى كنا هنعمل إيه في الأزمة دى ..





لو مكنش السيسي نزل سيارات القوات المسلحة بالسلع ومعاها منافذ. وأكشاك أمان كان التجار حيعملوا فينا إيه..





لو مكنش السيسي عمل مزارع سمكية كنا هنعمل إيه ومفيش استيراد..





لو مكنش السيسي طور اكثر من ٤٠ مستشفي وجهزها كنا هنعمل إيه مع المصابين..





لو مكنش السيسي رفع الدعم وعمل احتياطى كبير لمصر..





لو مكنش السيسي دعم الشرطة وطورها مين كان هيطبق حظر التجوال..





كنا هنوفر ١٠٠ مليار منين لكورونا..





ونوفر ٥٠٠ جنيه للعمال بتوع اليومية..





والموظفين اللى فى البيت ومرتباتهم شغالة منين..





ونصرف منين والسياحة متوقفة نهائي..





فكر كده لو الأزمة دي كانت حصلت سنة ٢٠٠٨ مثلا أو ٢٠١١ أو ٢٠١٥ كنا هنبقي إزاى؟..