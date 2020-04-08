شاهد .. جولة افتراضية داخل مقبرة ختي الأثرية

بثت وزارة السياحة والآثار عبر موقعها الإلكتروني وصفحات التواصل الاجتماعي جولة افتراضية لمقبرة ختي ذات الألوان الزاهية.





تعد مقبرة ختي أحد مقابر جبانة بني حسن المحفورة بالجبل، بمحافظة المنيا والتي تضم قرابة ٤٠ مقبرة أثرية ترجع لعصر الأسر السادسة، والثانية عشر، والعصر المتأخر والعصر البطلمي والعصر الروماني، كما دفن بها حكام الإقليم الخامس عشر بمصر العليا، مثل أمنمحات، وخنوم حتب الثاني.





تأتي هذه الزيارة الافتراضية بالتعاون بين وزارتي السياحة والآثار والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



