التعليم العالي تكشف عن تفاصيل مبادرة خليك مستعد

أكد الدكتور محمد الطيب مساعد وزير التعليم العالي والمتحدث باسم الوزارة أن مبادرة "خليك مستعد" مبادرة تتم من الطبيب الامتياز والمدرس المساعد والإداريين هم من يطالبوا بذلك.



وأضاف الطيب خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم عبر فضائية الحياة الاساتذة المتخصصين في الكليات تعمل على تدريب الطلاب على كيفية التعامل مع المرضى واستخدام أجهزة التنفس.



وتابع مساعد وزير التعليم العالي : لدينا كفاءات في التخصصات لمواجهة كورونا ومكافحة العدوى .



وأشار الطيب إلى أن هناك منظومة كاملة تعمل واحييكم على شعورهم ورغيتهم ان يكونوا متواجدين بشكل مباشر .



وقال إن هناك 7 مدن جامعية من جامعات القاهرة وحلوان وعين شمس والمنصورة والمنيا وأسيوط ولديها عدد من المباني لاستيعاب 11 ألف مريض في حالة الاحتياج لها.

