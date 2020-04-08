مناسب لكل الأعمار.. معلومات عن تقويم الأسنان بالليزر

يعد تقويم الأسنان هو الصورة الأقدم والأولى لعمليات تجميل الأسنان، حيث يعمل على علاج التشوهات السنية والفكية التي يصاب بها الكثير من الأشخاص، ومن ثم الحصول على أسنان متناسقة ومتراصة.
وعلق الدكتور باسم سمير استشاري طب الأسنان وعضو جمعية سترومان لزراعة وتجميل الأسنان بسويسرا، إن تقويم الأسنان بالليزر هي احد تقنيات الأسنان، حيث يمكن بتقويم الأسنان بالليزر ان يحصل المريض على أسنان متناسقة بشكل مثالي، وبدون ألم ، بالإضافة إلى أنها وفرت الكثير من الوقت والجهد المبذول على عمليات تجميل الأسنان.
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وأضاف سمير في منشور خاص على صفحته الرسمية على الفيس بوك، إلى أن تقويم الأسنان بالليزر استطاع أن يلبي كافة الاحتياجات العلاجية والتجميلية المتعلقة بالأسنان للعديد من الأشخاص على مختلف الأعمار، حيث يتم تركيب التقويم ما بين عمر ثماني سنوات، وأربع عشرة سنة، وهو العمر الذي تنمو فيه الأسنان، وذلك بتركيب جهاز خاص يضبط طريقة نمو الأسنان ويُصحح الإطباق، عن طريق أنواع مختلفة من تقويم الأسنان يتم الاختيار فيما بينهم وفقا لرغبة المريض وحالة أسنانه.
وأوضح سمير، أن تقويم وتجميل الأسنان بالليزر يحقق الكثير من الفوائد الجمالية والعلاجية للمريض، حيث يتم بدون ألم وبالتالي يقلل الحاجة لاستخدام التخدير الموضعي، كما أن استخدام الليزر لا يصدر عنه أصوات كأصوات أدوات الحفر في الأسنان التي تزعج المريض وترهبه، وبالتالي يحقق الليزر توتر أقل بكثير، فضلا عن أنه لا يسبب مضاعفات محتملة في حدوث نزيف الإجراءات الأخرى التي تتم بدون استخدام الليزر.