بعد عزلها بسبب كورونا.. "الجيزة" تضخ مواد تموينية وأسطوانات بوتاجاز لـ المعتمدية

اكد اللواء احمد راشد محافظ الجيزة، أن جميع المخابز في قرية المعتمدية التابعة لمركز كرداسة، والتي تم فرض الحجر الصحي عليها، تعمل بصفة منتظمة، لتوفير الخبز للمواطنين على مدار اليوم.





وأوضح محافظ الجيزة، انه تم تدعيم القرية بسيارتين تحملان أنابيب البوتاجاز ومواد تموينية، والتأكد من توافر جميع الحصص التموينية للقرية، مشيرا إلى أنه سيتم توفير ماكينتي صراف الي متحركة لبنكي "الأهلي" و"مصر"؛ لتقديم الخدمات المصرفية للقرية.





وكانت محافظة الجيزة، قد أعلنت، مساء أمس الثلاثاء، فرض حجر صحي على قرية المعتمدية بمحافظة الجيزة؛ في ظل الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للتصدي لانتشار فيروس كورونا ومنع انتشاره بين المواطنين.





واكدت المحافظة، اتخاذ عدد من الإجراءات؛ لتسهيل سبل المعيشة لاهالي القرية، وتشمل "توصيل الأدوية لأصحاب الامراض المزمنة، وايضًا ألبان أطفال للمنازل، وتوفير سيارات إسعاف لنقل اي حالات مرضيه حرجة الى المستشفيات، فضلًا عن توفير متطوعين من داخل القرية؛ لتقديم الخدمات لكبار السن وأصحاب الامراض المزمنة".





وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مديريات التموين والتضامن والجمعيات الاهلية؛ بتوفير كافة السلع التموينية والخبز والخضروات والفاكهة، وكذا توفير منافذ من سيارات شباب الخريجين واليوم الواحد بها كافة متطلباتهم.

