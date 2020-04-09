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برلمان

برلماني: طبيعة فيروس كورونا جعلت البعض يتنمر على المرضى.. ويجب التوعية

الخميس 09/أبريل/2020 - 02:55 ص
صدى البلد
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عبد الرحمن سرحان
علق النائب عاطف مخاليف، عضو مجلس النواب، على حالة التنمر التي يتعرض لها مرضى فيروس كورونا، مشيرا إلى أن طبيعة الفيروس هي التي جعلت البعض يتعامل معه بهذا الشكل.


وقال مخاليف، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إنه من الضروري أن تتم توعية المواطنين بشأن الفيروس وطرق انتقال العدوى والوقاية منها، كما يجب التأكيد على أن المصابين بالفيروس يتعافون منه بصورة طبيعية، لذا لا يجب التعامل معهم بطريقة غير لائقة. 


واستنكر عضو مجلس النواب، هروب بعض المواطنين من الحجر الصحي أو إجراء التحاليل بسبب نظرة المواطنين لمرضى فيروس كورونا، مشيرا إلى أن نسبة 30% من المتوفين، توفوا قبل الوصول للمستشفي، كما أعلنت وزيرة الصحة وهو أمر مقلق للغاية.
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