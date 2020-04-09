برلماني: طبيعة فيروس كورونا جعلت البعض يتنمر على المرضى.. ويجب التوعية

علق النائب عاطف مخاليف، عضو مجلس النواب، على حالة التنمر التي يتعرض لها مرضى فيروس كورونا، مشيرا إلى أن طبيعة الفيروس هي التي جعلت البعض يتعامل معه بهذا الشكل.









وقال مخاليف، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إنه من الضروري أن تتم توعية المواطنين بشأن الفيروس وطرق انتقال العدوى والوقاية منها، كما يجب التأكيد على أن المصابين بالفيروس يتعافون منه بصورة طبيعية، لذا لا يجب التعامل معهم بطريقة غير لائقة.







