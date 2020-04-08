مدرس بـ هندسة عين شمس يوضح حقيقة تبديل الامتحانات بمشروع جهاز تنفس صناعي.. أستاذ صحة عامة يحذر من استخدام الصابون في غسيل الخضروات.. طلاب الجامعات يطالبون بالاكتفاء بالبحث

_مدرس بكلية الهندسة يوضح حقيقة تبديل الامتحانات بمشروع جهاز تنفس صناعي
_عميد تربية عين شمس يوجه رسالة مطمئنة لطلاب جامعات مصر
_أستاذ صحة عامة يحذر من استخدام الصابون في غسيل الخضروات
_طلاب الجامعات يطالبون بالاكتفاء ببحث بديلا للامتحان.. تعرف على رد المسئولين
نفي الدكتور أحمد طاهر مدرس بكلية الهندسة جامعة عين شمس ما تردد من طلاب الكلية حول تنفيذ مشروع لمكافحة فيروس كورونا او مشروع جهاز تنفس صناعي مقابل عدم دخول امتحانات واخذ درجات امتحانات الفصل الدراسي الثاني كاملة مقابل تنفيذ المشروع.
وأوضح طاهر خلال تصرحاته لـ "صدى البلد" انه كان مجرد تحفيز لكن ملتزمين بكافة اللوائح والقوانين المقررة من المجلس الاعلي للجامعات منوها عندما قلت للطلاب هذا كان لتحفيزهم واستغلال الوقت في شئ مفيد قائلا "حتي قولتهم متنزلوش اشتغلوا على الامكانيات المتاحة في المنزل".
وأضاف مدرس الهندسة انه "سوء فهم من الطلاب وتم تبلغ الطالب الذي نشر هذا البوست"، وجاء نص المنشور من الطالب علي النحو الآتي: "دكتور الثرمو عندنا في هندسة عين شمس طلب مننا نعمل مشروع لفيروس كورونا أو جهاز تنفس ولو علمناه هناخد الدرجة كاملة من غير ما ندخل امتحان فاينل او غيره لانه بنسفه قالنا ده المفروض اللي بنعلمهولكم في هندسة واحنا محتاجينكم دلوقتي وانا هساعدكم ياريت دكاترة جميع كليات الهندسة تبقي كدا".
فيما قال الدكتور ماجد أبو العينين، عميد كلية تربية جامعة عين شمس، إنه بناءً على ما تتخذه الدولة من إجراءات احترازية للوقاية في البلاد وحتى إشعار آخر، يحرص المجلس الاعلي للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي دائما وأبدا لمصحلة الطالب ومراعاة الظروف التي نمر بيها وتعي تماما المشاكل الي تواجه الطلاب من خلال التعلم عن بعد.
وأكد الدكتور ماجد أبو العينين، في تصريحات لـ "صدى البلد"، ان على الطلاب تتطمن لجميع القرارت التي تتخدها المجلس الاعلي منوها بأنه لا يضار طالبا من قرارات المجلس الاعلي للجامعات مشيرا الي استمرار التدريس بنظام عن بعد، ويقوم الأستاذ برفع محاضراته على الموقع الرسمي بالتنسيق مع وحدة الخدمات التكنولوجية ووكيل الكلية لشئون الطلاب، إضافة إلى مشاركة قيادات الكلية في التوعية بعدم استباق الأحداث وعدم الانسياق وراء الشائعات وأخذ المعلومات من مصدر رسمي مسئول وأخذ الحيطة والحذر وتنفيذ تعليمات الوقاية الطبية بدقة لمن تستدعي الضرورة حضورهم.
وأوضح أن الكلية تقوم بجميع الإجراءات الاحترازية وتطبق جميع قرارات المجلس الأعلى للجماعات وتحول التعليم التقليدي إلى التعلم عن بعد بشأن جميع الطلاب حتى طلاب الدراسات العليا.
انتشرت علي مواقع التواصل الاجتماعي كثير من النصائح التي تحث علي غسيل الخضروات والفاكهة بالماء والصابون، حتى شاهدنا صورا كثيرة تضم بعض الاشخاص الذين يغسلون الخضروات والفاكهة بالصابون خوفا من فيروس كورونا المستجد، ولهذا السبب تم طرح هذه الافعال علي أستاذ الصحة العامة بكلية الطب جامعة عين شمس .
وقال الدكتور هشام مهاب، أستاذ متفرغ بكلية الطب جامعة عين شمس وأستاذ الصحة العامة، إن الخل والماء هما المخصصان لتنظيف الخضار والفاكهة، موضحا أن الخل يساعد في التخلص من أنواع عديدة من البكتيريا والطفيليات، لكنه غير فعّال في قتل الفيروسات، ومنها فيروس كورونا.
وأضاف أن الماء التي تنزل من الحنفية تحتوي علي نسبة كلور قد تقضي علي اي نوع من الفيروسات ولكي نضمن غسيل جيد نقوم بوضع ليمون وخل برمنغنات البوتاسيوم لتعقيم الفواكه والخضروات وإزالة بقايا المبيدات الحشرية يستخدم محلول 1 جرام في كل لتر مياه ويضاف 5 مل حمض الخل لكل لتر وتنقع الخضار في المحلول الوردي لمدة عشر دقائق ثم تغسل مرة اخرى للتخلص من آثار حمض الخل والبرمنجنات.
وحذر أستاذ الصحة العامة خلال تصريحاته لـ صدي البلد من غسيل الخضروات بالصابون ثم تناوله لأنه يمكن أن يؤدي إلى الغثيان، ويمكن أن يؤدي إلى اضطراب في المعدة، حيث أن المعدة ليست مصممة للتعامل مع هذا المركب وقد يؤدي الي تسمم.
وأضاف: "يجب على الناس عدم غسل الفواكه والخضروات بمنظفات أو صابون" منوها انه لا يوجد دليل علمي علي ان الصابون يقضي علي فيروس كورونا.
ونصح مهابة بشطف الفواكه والخضروات الطازجة بالماء البارد، فهو يزيل من 90 إلى 99٪ مما هو موجود عليها وأستخدام الليمون والخل برمنجنات البوتاسيوم .
وشدد على ضرورة عدم الاقتراب من المصابين بالسعال أو العطس أو الحمى، إذ يمكن أن ينشروا جسيمات صغيرة تحتوى على الفيروس في الهواء، ويفضل الابتعاد عنهم لمسافة متر واحد.
ودشن عدد من طلاب الجامعات من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #الاكتفاء بعمل بحث مطلب جماعي ، والذي تصدر قائمة الهاشتاجات الأكثر تداولا عبر تويتر لمطالبة وزير التعليم العالي بمطالبهم .
وأكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي خلال مداخلة هاتفية مداخلة هاتفية لبرنامج الستات ميعرفوش يكدبوا، أن قرار المجلس الأعلى للجامعات هو استكمال الدراسة عن طريق "الانترنت" باستخدام منظومة التعليم عن بعد، مشيرًا إلى أن العالم حاليا يستخدم التعليم عن بعد فى ظل الأحداث الحالية، كما أن هناك ما يتراوح بين الـ 70 إلى 75% من الطلاب المصريين يتواصلون حاليا من خلال استخدام التعليم عن بعد.
وتابع مطمئنا الطلاب: "متقلقوش بعد انتهاء الأزمة هنعوضكم تانى حتى لو عيدنا المواد تانى ليكو مع بداية السنة الجديدة سواء بدأ فى معاده أو لا".
ورصدت "صدى البلد" بعض مطالب الطلاب وعمداء الكليات حول منظومة التعليم عن بعد والامتحانات خلال الفترة المقبلة.
وقال الدكتور ماجد ابو العينين عميد كلية تربية جامعة عين شمس ان الكلية مستعدة لقرارات المجلس الأعلى للجامعات بشأن الامتحانات عن طريق طريقة غير تقليدية منوها الي ان وزارة التعليم العالي تسعى دائما لمصلحة الطالب ولا يضار طالب ولكن يوجد عدة خطط بديلة لأي إجراء جديد والكلية مستعدة لهذا في أي وقت.
فيما أكد الدكتور اسامة السيد عميد كلية تربية نوعية جامعة عين شمس ان الكلية قامت برفع أكثر من 98%من المحاضرات وسط تفاعل كبير من الطلاب مضيفا أن الكلية مستعدة دائما لأي قرار يصدر من المجلس الأعلي للجامعات منوها ان يوجد خطط أساسية وأخرى بديلة وهي أن مواعيد الامتحانات ستجري في موعدها حسب قرار المجلس الأعلى للجامعات وهي 29 مايو 2020 ولكن نسعى دائما للحفاظ علي الطلاب ومصالحهم.
وأضاف محمود صلاح محمد طالب بكلية تجارة جامعة أسيوط نرجو من وزير التعليم العالي اتخاذ قرار الاكتفاء بعمل بحث للكليات النظرية للحفاظ علي سلامة الطلاب و في حالة تحسن الظروف ورجوع الجامعات يتم الاكتفاء بما تم دراسته حتي منتصف شهر مارس 15/3/2020.
وأكمل لابد من سرعة تنفيذ القرار لأن جميع الطلاب في حالة قلق مستمر وأيضا أولياء الأمور إذا تمت الامتحانات علي ما تم دراسته فقط، نطالب بـ تقييم المتبقي من المنهج بعمل بحث ويتم استبدالها بدرجات أعمال السنة بدلًا من إضافتها الي امتحانات آخر العام أو يتم ترحيل الأجزاء المتبقية من المواد الأساسية والمشروعات في كل قسم ودراستها بالترم الصيفي أو تأجيلها إلى السنة الجديدة منوها يمكن الاكتفاء بعمل بحث لكل مادة يحددها دكتور المادة ،ولكن بشروط كاملة ومعايير دقيقة لتطبيق مبدأ العدالة بين الطلاب لضمان وصول المحتوى العلمي إليهم.
وأضاف طارق نصر طالب جامعي يجب الاكتفاء بعمل بحث بشروط يحددها دكتور المادة ،ولكن بشروط كاملة ومعايير دقيقة لتطبيق مبدأ العدالة بين الطلاب لضمان وصول المحتوى العلمي إليهم ومراعاة الظروف طريقة التعلم عن بعد التي لا تتيح للكثير من الطلاب .
فبما قال محمد خالد طالب بكلية حاسبات ومعلومات جامعة عين شمس: إن كل شئ حدث في فترة قليلة جدا لذلك لم يكون استعداد بالشكل الكافي غير ذلك إن الدكاترة غير مؤهلين للتعامل مع عملية التعلم عن بعد بالإضافة لعدم امكانية الوصول الي الانترنت لجميع الزملاء لذلك نطلب بتفعيل قناة علي النايل سات لبث المحاضرات من خلالها منوها أننا معا ضد فيروس كورونا ونحترم جميع قرارات الدولة والجامعة وأن جميع القرارات التي اتخذتها المجلس الأعلى للجماعات تصب في مصلحة الطالب.
قال محمد أحمد حسين طالب بكلية تجارة جامعة بني سويف نطالب وزير التعليم العالي تأخد قرارات بشأن الامتحانات ونكتفي بعمل بحث.
وأشار إلى أن شبكة الإنترنت في مصر لا تساعد الأستاذ أو الطالب أن يتوصلا بالشكل المناسب، مشيرا إلى أن الجامعات غير مؤهلة حاليا لعملية التعليم عن بعد، بالإضافة إلى أغلب أعضاء التدريس غير مؤهلين وكذلك الطلاب لذلك، موضحًا أن الظروف غير العادية التي نمر بها تجعلنا نقبل بذلك منوها مطالبة المجلس الاعلي للجامعات الاكتفاء بعمل بحث اما بالنسبة الي للكليات العملية يتم استبداله بمشروع فردي أو بحث علمي علي أن تتوفر المهارات الأساسية التي تعين الطالب أن يقوم بنفسه بالعمل في المعامل أو المستشفيات أو موقع العمل أو غيره إلى إجازة الصيف أو يتم دراستها من خلال سنة الامتياز وما يليها بامتحان مزاولة المهنة، أو بعد انتهاء الأزمة.