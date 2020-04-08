مدرس بـ هندسة عين شمس يوضح حقيقة تبديل الامتحانات بمشروع جهاز تنفس صناعي.. أستاذ صحة عامة يحذر من استخدام الصابون في غسيل الخضروات.. طلاب الجامعات يطالبون بالاكتفاء بالبحث

_عميد تربية عين شمس يوجه رسالة مطمئنة لطلاب جامعات مصر

_أستاذ صحة عامة يحذر من استخدام الصابون في غسيل الخضروات

_طلاب الجامعات يطالبون بالاكتفاء ببحث بديلا للامتحان.. تعرف على رد المسئولين

وأضاف مدرس الهندسة انه "سوء فهم من الطلاب وتم تبلغ الطالب الذي نشر هذا البوست"، وجاء نص المنشور من الطالب علي النحو الآتي: "دكتور الثرمو عندنا في هندسة عين شمس طلب مننا نعمل مشروع لفيروس كورونا أو جهاز تنفس ولو علمناه هناخد الدرجة كاملة من غير ما ندخل امتحان فاينل او غيره لانه بنسفه قالنا ده المفروض اللي بنعلمهولكم في هندسة واحنا محتاجينكم دلوقتي وانا هساعدكم ياريت دكاترة جميع كليات الهندسة تبقي كدا".

وأضاف مدرس الهندسة انه "سوء فهم من الطلاب وتم تبلغ الطالب الذي نشر هذا البوست"، وجاء نص المنشور من الطالب علي النحو الآتي: "دكتور الثرمو عندنا في هندسة عين شمس طلب مننا نعمل مشروع لفيروس كورونا أو جهاز تنفس ولو علمناه هناخد الدرجة كاملة من غير ما ندخل امتحان فاينل او غيره لانه بنسفه قالنا ده المفروض اللي بنعلمهولكم في هندسة واحنا محتاجينكم دلوقتي وانا هساعدكم ياريت دكاترة جميع كليات الهندسة تبقي كدا".

وأوضح طاهر خلال تصرحاته لـ "صدى البلد" انه كان مجرد تحفيز لكن ملتزمين بكافة اللوائح والقوانين المقررة من المجلس الاعلي للجامعات منوها عندما قلت للطلاب هذا كان لتحفيزهم واستغلال الوقت في شئ مفيد قائلا "حتي قولتهم متنزلوش اشتغلوا على الامكانيات المتاحة في المنزل".

وأوضح طاهر خلال تصرحاته لـ "صدى البلد" انه كان مجرد تحفيز لكن ملتزمين بكافة اللوائح والقوانين المقررة من المجلس الاعلي للجامعات منوها عندما قلت للطلاب هذا كان لتحفيزهم واستغلال الوقت في شئ مفيد قائلا "حتي قولتهم متنزلوش اشتغلوا على الامكانيات المتاحة في المنزل".

نفي الدكتور أحمد طاهر مدرس بكلية الهندسة جامعة عين شمس ما تردد من طلاب الكلية حول تنفيذ مشروع لمكافحة فيروس كورونا او مشروع جهاز تنفس صناعي مقابل عدم دخول امتحانات واخذ درجات امتحانات الفصل الدراسي الثاني كاملة مقابل تنفيذ المشروع.

نفي الدكتور أحمد طاهر مدرس بكلية الهندسة جامعة عين شمس ما تردد من طلاب الكلية حول تنفيذ مشروع لمكافحة فيروس كورونا او مشروع جهاز تنفس صناعي مقابل عدم دخول امتحانات واخذ درجات امتحانات الفصل الدراسي الثاني كاملة مقابل تنفيذ المشروع.

فيما قال الدكتور ماجد أبو العينين، عميد كلية تربية جامعة عين شمس، إنه بناءً على ما تتخذه الدولة من إجراءات احترازية للوقاية في البلاد وحتى إشعار آخر، يحرص المجلس الاعلي للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي دائما وأبدا لمصحلة الطالب ومراعاة الظروف التي نمر بيها وتعي تماما المشاكل الي تواجه الطلاب من خلال التعلم عن بعد.

وأوضح أن الكلية تقوم بجميع الإجراءات الاحترازية وتطبق جميع قرارات المجلس الأعلى للجماعات وتحول التعليم التقليدي إلى التعلم عن بعد بشأن جميع الطلاب حتى طلاب الدراسات العليا.

وأوضح أن الكلية تقوم بجميع الإجراءات الاحترازية وتطبق جميع قرارات المجلس الأعلى للجماعات وتحول التعليم التقليدي إلى التعلم عن بعد بشأن جميع الطلاب حتى طلاب الدراسات العليا.

وأكد الدكتور ماجد أبو العينين، في تصريحات لـ "صدى البلد"، ان على الطلاب تتطمن لجميع القرارت التي تتخدها المجلس الاعلي منوها بأنه لا يضار طالبا من قرارات المجلس الاعلي للجامعات مشيرا الي استمرار التدريس بنظام عن بعد، ويقوم الأستاذ برفع محاضراته على الموقع الرسمي بالتنسيق مع وحدة الخدمات التكنولوجية ووكيل الكلية لشئون الطلاب، إضافة إلى مشاركة قيادات الكلية في التوعية بعدم استباق الأحداث وعدم الانسياق وراء الشائعات وأخذ المعلومات من مصدر رسمي مسئول وأخذ الحيطة والحذر وتنفيذ تعليمات الوقاية الطبية بدقة لمن تستدعي الضرورة حضورهم.

وأكد الدكتور ماجد أبو العينين، في تصريحات لـ "صدى البلد"، ان على الطلاب تتطمن لجميع القرارت التي تتخدها المجلس الاعلي منوها بأنه لا يضار طالبا من قرارات المجلس الاعلي للجامعات مشيرا الي استمرار التدريس بنظام عن بعد، ويقوم الأستاذ برفع محاضراته على الموقع الرسمي بالتنسيق مع وحدة الخدمات التكنولوجية ووكيل الكلية لشئون الطلاب، إضافة إلى مشاركة قيادات الكلية في التوعية بعدم استباق الأحداث وعدم الانسياق وراء الشائعات وأخذ المعلومات من مصدر رسمي مسئول وأخذ الحيطة والحذر وتنفيذ تعليمات الوقاية الطبية بدقة لمن تستدعي الضرورة حضورهم.

انتشرت علي مواقع التواصل الاجتماعي كثير من النصائح التي تحث علي غسيل الخضروات والفاكهة بالماء والصابون، حتى شاهدنا صورا كثيرة تضم بعض الاشخاص الذين يغسلون الخضروات والفاكهة بالصابون خوفا من فيروس كورونا المستجد، ولهذا السبب تم طرح هذه الافعال علي أستاذ الصحة العامة بكلية الطب جامعة عين شمس .





وقال الدكتور هشام مهاب، أستاذ متفرغ بكلية الطب جامعة عين شمس وأستاذ الصحة العامة، إن الخل والماء هما المخصصان لتنظيف الخضار والفاكهة، موضحا أن الخل يساعد في التخلص من أنواع عديدة من البكتيريا والطفيليات، لكنه غير فعّال في قتل الفيروسات، ومنها فيروس كورونا.





وأضاف أن الماء التي تنزل من الحنفية تحتوي علي نسبة كلور قد تقضي علي اي نوع من الفيروسات ولكي نضمن غسيل جيد نقوم بوضع ليمون وخل برمنغنات البوتاسيوم لتعقيم الفواكه والخضروات وإزالة بقايا المبيدات الحشرية يستخدم محلول 1 جرام في كل لتر مياه ويضاف 5 مل حمض الخل لكل لتر وتنقع الخضار في المحلول الوردي لمدة عشر دقائق ثم تغسل مرة اخرى للتخلص من آثار حمض الخل والبرمنجنات.





وحذر أستاذ الصحة العامة خلال تصريحاته لـ صدي البلد من غسيل الخضروات بالصابون ثم تناوله لأنه يمكن أن يؤدي إلى الغثيان، ويمكن أن يؤدي إلى اضطراب في المعدة، حيث أن المعدة ليست مصممة للتعامل مع هذا المركب وقد يؤدي الي تسمم.





وأضاف: "يجب على الناس عدم غسل الفواكه والخضروات بمنظفات أو صابون" منوها انه لا يوجد دليل علمي علي ان الصابون يقضي علي فيروس كورونا.





ونصح مهابة بشطف الفواكه والخضروات الطازجة بالماء البارد، فهو يزيل من 90 إلى 99٪ مما هو موجود عليها وأستخدام الليمون والخل برمنجنات البوتاسيوم .





وشدد على ضرورة عدم الاقتراب من المصابين بالسعال أو العطس أو الحمى، إذ يمكن أن ينشروا جسيمات صغيرة تحتوى على الفيروس في الهواء، ويفضل الابتعاد عنهم لمسافة متر واحد.





ودشن عدد من طلاب الجامعات من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #الاكتفاء بعمل بحث مطلب جماعي ، والذي تصدر قائمة الهاشتاجات الأكثر تداولا عبر تويتر لمطالبة وزير التعليم العالي بمطالبهم .