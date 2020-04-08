متعافية من كورونا: الفيروس أصابني رغم ارتدائي كل المستلزمات الوقائية.. فيديو

اكدت وفاء صالح احدى افراد طاقم التمريض المتعافين من فيروس كورونا المستجد انها بدأت التعامل مع بعض الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد في شهر مارس الماضي، موضحة أنها أصيبت بفيروس كورونا رغم التزامها بارتداء جميع المستلزمات الوقائية أثناء العمل.





وأوضحت وفاء صالح، خلال وجودها ضيفة ببرنامح الحياه اليوم عبر فضائية الحياة، أنه تم عمل مسح وتحاليل لها فور ظهور بعض الأعراض وتم التأكد من اصابتها بكورونا، مضيفة أن السبب يرجع إلي تعاملها مع حالة كانت قادمة من خارج مصر.



