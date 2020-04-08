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توك شو

متعافية من كورونا: الفيروس أصابني رغم ارتدائي كل المستلزمات الوقائية.. فيديو

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 09:56 م
كورونا
كورونا
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محمود محسن
اكدت وفاء صالح احدى افراد طاقم التمريض المتعافين من فيروس كورونا المستجد انها بدأت التعامل مع بعض الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد في شهر مارس الماضي، موضحة أنها أصيبت بفيروس كورونا رغم التزامها بارتداء جميع المستلزمات الوقائية أثناء العمل. 

وأوضحت وفاء صالح، خلال وجودها ضيفة ببرنامح الحياه اليوم عبر فضائية الحياة، أنه تم عمل مسح وتحاليل لها فور ظهور بعض الأعراض وتم التأكد من اصابتها بكورونا، مضيفة أن السبب يرجع إلي تعاملها مع حالة كانت قادمة من خارج مصر.

وأشارت صالح إلى أن مستشفى حميات امبابة اصبحت مخصصة لاستقبال حالات فيروس كورونا فقط ، إضافة إلى علاج الإلتهاب السحائي، موضحة أنها تعمل في مجال التمريض منذ ١٨ عاما.
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