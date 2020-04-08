بعد إصابته بكورونا.. لاعب يروي تفاصيل الأيام الصعبة بالحجر الصحي





تحدث لاعب نادي الهدى لدرجة الشباب بالدوري السعودي هاشم الهاشم عن تفاصيل إصابته بفيروس كورونا المستجد، وتجربته التي وصفها بـ"الصعبة" منذ وضعه في العزل الصحي 25 مارس الماضي بمستشفى القطيف المركزي.





وقال الهاشم (19 عاما) في تصريحات نقلتها وسائل إعلام سعودية، إن وضعه الصحي جيد وتجاوز مرحلة الخطر، ويتبقى له 4 أيام لنهاية الحجر، مؤكدا أن الأيام الماضية كانت الأصعب في حياته.





وروى الهاشم طريقة انتقال العدوى إليه مبينا أنها انتلقت له عن طريق مخالطة أحد الأصدقاء في احد الديوانيات الخاصة، حيث تلقى اتصالا من وزارة الصحة بعد أقل من يومين بناء على الأسماء التي أشار المصابون إلى مخالطتهم، وبعد فحصين تبين إيجابية عينته، فيما لم تتعرض أسرته لأي إصابة.





وتقدم الهاشم بالشكر لقيادة المملكة ولوزارة الصحة وأطباء المملكة خاصة بمستشفى القطيف المركزي على جهودهم ورعايته حتى نهاية مرحلة الخطر في الأسبوع الأول، وكذلك لناديه الذي لم يقصر معه، داعيا الجميع إلى الحذر والحيطة والجلوس في المنزل والبعد عن التجمعات.











