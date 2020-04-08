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محافظات

نقيب الفلاحين بكفر الشيخ: مصر بخير والمحاصيل الزراعية لدينا متوفرة.. فيديو

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 09:15 م
علي رجب نصار نقيب
علي رجب نصار نقيب الفلاحين بكفر الشيخ
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محمود زيدان
طالب على رجب نصار، نقيب الفلاحين  بمحافظة كفر الشيخ، أهالي المحافظة بالالتزام بتعليمات الحكومة والمكوث في منازلهم حتى نتجاوز محنة وباء كورونا العالمي، مطمئنًا المواطنين بتوافر جميع المحاصيل الزراعية بوفرة كبيرة في ربوع مصر.

وقال نصار، لـ"صدى البلد"، أود أن أطمئن الشعب المصري، بتوافر جميع المحاصيل، بفضل الله، فنحن مقبلون هذه الأيام على موسم حصاد القمح، مصر تنتج من 12 إلى 15 مليون طن من القمح، ونحصد هذه الأيام الثوم، بما يكفي الوطن العربي كله.

وتابع، نقيب الفلاحين بمحافظة كفر الشيخ، قائلًا" بفضل الله مصر بخير.. مصر آمنة،  كل الخضراوات والمحاصيل الزراعية متوفرة، ومصانع البنجر تعمل بكفاءة عالية لإنتاج السكر، وبدأنا في زراعة محصول الذرة".  

ووجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، والحكومة، على التعامل باحترافية تامة مع ازمة كورونا " نشكر الرئيس السيسي وربنا يعينه والحكومة وجيش مصر الأبيض على هذا الوباء.
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