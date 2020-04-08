نقيب الفلاحين بكفر الشيخ: مصر بخير والمحاصيل الزراعية لدينا متوفرة.. فيديو

طالب على رجب نصار، نقيب الفلاحين بمحافظة كفر الشيخ، أهالي المحافظة بالالتزام بتعليمات الحكومة والمكوث في منازلهم حتى نتجاوز محنة وباء كورونا العالمي، مطمئنًا المواطنين بتوافر جميع المحاصيل الزراعية بوفرة كبيرة في ربوع مصر.





وقال نصار، لـ"صدى البلد"، أود أن أطمئن الشعب المصري، بتوافر جميع المحاصيل، بفضل الله، فنحن مقبلون هذه الأيام على موسم حصاد القمح، مصر تنتج من 12 إلى 15 مليون طن من القمح، ونحصد هذه الأيام الثوم، بما يكفي الوطن العربي كله.





وتابع، نقيب الفلاحين بمحافظة كفر الشيخ، قائلًا" بفضل الله مصر بخير.. مصر آمنة، كل الخضراوات والمحاصيل الزراعية متوفرة، ومصانع البنجر تعمل بكفاءة عالية لإنتاج السكر، وبدأنا في زراعة محصول الذرة".



