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محافظات

تعافي وخروج فرنسيين و7 مصريين من مصابي فيروس كورونا بمستشفي العزل في النجيلة

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 09:48 م
كورونا
كورونا
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ايمن مجمود
تبذل الاطقم الطبية بمستشفي العزل بالنجيلة،جهود كبيرة، لتقديم الخدمات العلاجية لمرضي فيروس كورونا. 

وأكد مصدر بمستشفى العزل بالنجيلة، شفاء وتعافى 9حالات من الحجر الصحي بالنجيله وخروجهم، اليوم الاربعاء من الحجر الصحي بالنجيلة بعد أن أثبتت التحاليل شفاؤهم .

وأوضح  في تصريح خاص لـ"صدى البلد" أن الحالات لـ 2 فرنسيين و7 حالات مصريين وأنهم تماثلوا  تماما للشفاء وتم خروجهم بعد التأكد  من تماثلهم للشفاء .

وقال إن الفرنسيين الذين تماثلوا للشفاء وخرجوا من المستشفي  قدموا الشكر  لجميع الأطقم الطبية بالمستشفي  علي جهودهم  في علاجهم. 

وأشار إلى أن جميع الاطقم الطبية بالمستشفى في حالة تأهب لاستقبال  الحالات من أطباء وتمريض مع  توجيه كل شخص إلي غرفة فردية  منعزلة بواسطة اطباء موزعين علي الحالات و أخذ عينات منهم لإخضاعها للتحليل 3 مرات يوميا  .

وكشف أنه يتم صرف وجبات غذائية معينة لكل مريض من افطار وغذاء وعشاء وكذلك ادوية لتقوية المناعة للمريض.

وقال إن جميع الغرف مجهزة من جميع الأجهزة والمستلزمات الطبية وايضا الشخصية مع منع اختلاط المرضي داخل المستشفي لافتا إلى أن الأطباء والممرضات الذين يتعاملون معهم  يرتدون جميع الملابس الوقائية التي تمنع دخول الهواء وهي استخدام مرة فقط  .
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