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برلمان

مستقبل وطن بالفيوم ينظم حملة طرق الأبواب للتوعية ضد فيروس كورونا

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 09:59 م
صدى البلد
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الفيوم - نبيل أبو السعود
أطلق حزب مستقبل وطن،  فرق التعقيم والتطهير، بمحافظة الفيوم تحت رعاية المهندس عبد القادر الجارحي أمين المحافظة.

وواصلت أمانة الحزب بمركز سنورس برئاسة أمين المركز  حازم فايد  حملة "طرق الأبواب للتوعية ضد فيروس كورونا" بقرية بنى عتمان بالمناشى  بسنورس  تضمنت الحملة تعقيم وتطهير المنازل والشوارع وبنك القرية ونقطة شرطة المناشى ومكتب خدمة المواطنين ومركز شباب بنى عتمان والوحدة الصحية كما تم توزيع منشورات  لتعريف الأهالي بأعراض فيروس كورونا وطرق الوقاية منه.

شارك بالحملة أمين شئون العلاقات الحكومية وعضو هيئة مكتب الحزب بسنورس.


الجدير بالذكر، أن المهندس أشرف رشاد الشريف، النائب الأول لرئيس الحزب، والأمين العام للحزب، شدد على ضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى، على مستوى كافة المستويات التنظيمية، للحزب بجميع المحافظات، وذلك دعما لخطط الدولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، للمساعدة في تجنب الوطن والمواطنين، مخاطر هذا الوباء المتفشي بكل دول العالم.

وطالب "رشاد" أعضاء الحزب بالمحافظات، بضرورة تبني حملة تستهدف رفع درجة الوعي لدى المواطنين حول طرق الوقاية وتجنب الإصابة؛ تعزيزا لمعركة الوعي، وتعزيز الدور الخدمي والمجتمعي الذي يقدمه الحزب ويتبناه كنوع من أنواع المسؤولية الوطنية.


يأتى ذلك في إطار خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا، وانطلاقا من دوره المجتمعى، كون حزب مستقبل وطن، تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام للحزب، فرقا للتعقيم للمرور على الأماكن المختلفة بكافة المحافظات للمساهمة فى تعقيم الأماكن العامة خاصة المزدحمة.
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