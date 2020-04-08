يذهبون إلى الأقصر.. نائبة أسيوط: ليس لدينا مستشفيات عزل لمصابي كورونا

طالبت النائبة إليزابيث شاكر، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بتفعيل قرار الحكومة بتجهيز المدن الجامعية لتحويلها إلى مستشفيات عزل وأماكن حجر صحي لتخفيف الضغط عن المستشفيات الحالية، مشيرة إلى وجود محافظات ليس بها مستشفيات عزل حتى الآن ويذهب مرضاها إلى محافظات آخرى للعزل.





وأعلنت النائبة في تصريحات لـ"صدى البلد"، عن تقدمها بمقترح بشأن توفير مستشفى للعزل بمحافظة أسيوط خاصة وقد صدرت توجيهات القيادة السياسية بتجهيز وتحديد بعض المستشفيات لعزل المرضى بكل محافظة، إلا أن محافظة أسيوط لم تكن ضمن المحافظات التي تم التطبيق فيها، ويتم يتحويل الحالات فيها إلى مستشفى إسنا بمحافظة الأقصر، والتي تبعد عن محافظة أسيوط حوالي 4 ساعات، مما يعرض المرضى إلى الوفاة.



