S class.. سيارة كهربائية من مرسيدس مزودة بمحركين

نشرت مواقع التواصل الاجتماعي صورا وفيديوهات لمشروع سيارة كهربائية جديد مقدمة من مرسيدس باسم S class .
وظهرت السيارة بشكل انسيابي مصمم بطريقة
تجعلها كأنها سيارة من أفلام الخيال العلمي ومن أكثر ما يلفت الانتباه فيها هو
الانسيابية وتداخل الزجاج المعدن والكربون بصورة فريدة .
واستطاعت
مرسيدس أن تدمج مصابيح هذه السيارة في تصميم الهيكل بشكل مميز أيضا جعلتها تظهر
فقط عندما تعمل .
السيارة مزودة
بمحركين كهربائيين قادرين على توليد عزم يعادل 470 حصان كما لديها محرك بعزم 600
حصان وقادرة على التسارع من 0 إلى 100.
يذكر أن مبيعات جميع الشركات حول العالم، تأثرت بما فيها شركات السيارات التى شهدت انخفاضا فى نسبة مبيعاتها بشكل لم يحدث فى التاريخ ، بسبب انتشار الوباء العالمى الجديد فيروس كورونا المستجد كوفيد -19 .
وبسبب هذا
التأثر الشديد تحاول جميع الشركات البحث عن طرق وأساليب للخروج من هذه الأزمة
بأقل الخسائر الممكنة ، وكشف أعضاء مجلس إدارة دايملر مالكة مرسيدس وأعضاء مجلس
الإشراف عن عزمهم التنازل عن جزء من رواتبهم لهذا العام لمواجهة انخفاض
المبيعات.