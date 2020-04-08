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سيارات

S class.. سيارة كهربائية من مرسيدس مزودة بمحركين

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 09:30 م
صدى البلد
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أماني نوار

نشرت مواقع  التواصل الاجتماعي صورا وفيديوهات لمشروع سيارة كهربائية جديد مقدمة من مرسيدس باسم S class .


وظهرت السيارة بشكل انسيابي مصمم بطريقة تجعلها كأنها سيارة من أفلام الخيال العلمي ومن أكثر ما يلفت الانتباه فيها هو الانسيابية وتداخل الزجاج المعدن والكربون بصورة فريدة .

 

واستطاعت مرسيدس أن تدمج مصابيح هذه السيارة في تصميم الهيكل بشكل مميز أيضا جعلتها تظهر فقط عندما تعمل .


السيارة مزودة بمحركين كهربائيين قادرين على توليد عزم يعادل 470 حصان كما لديها محرك بعزم 600 حصان وقادرة على التسارع من 0 إلى 100.


يذكر أن مبيعات جميع الشركات حول العالم، تأثرت بما فيها شركات السيارات التى شهدت انخفاضا فى نسبة مبيعاتها بشكل لم يحدث فى التاريخ ، بسبب انتشار الوباء العالمى الجديد فيروس كورونا المستجد كوفيد -19 .

 

وبسبب هذا التأثر الشديد تحاول جميع الشركات البحث عن طرق وأساليب للخروج من هذه الأزمة بأقل الخسائر الممكنة ، وكشف أعضاء مجلس إدارة دايملر مالكة مرسيدس وأعضاء مجلس الإشراف عن عزمهم التنازل عن جزء من رواتبهم لهذا العام لمواجهة انخفاض المبيعات.

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