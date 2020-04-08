عالم أزهري: فيروس كورونا أخرج أفضل وأحلى ما فينا بهذه الطريقة.. فيديو

أشاد الشيخ أحمد صبري، أحد علماء مشيخة الأزهر الشريف، باستقطاع 20% من راتب رئيس الحكومة والوزراء 3 أشهر لدعم العمالة غير المنتظمة، معقبًا: "هذا العمل كفيل بالتقرب من الله".









وأضاف "صبري"، في لقائه ببرنامج "أحلام مواطن"، الذي يقدمه الإعلامي هاني عبد الرحيم، المذاع على فضائية "المحور"، مساء اليوم الأربعاء، أن من ضمن أسباب رفع البلاء هو الأعمال الصالحة، والتي يفرج الله بها كرب الناس لأننا كلنا نعيش في ضيق، مؤكدًا أن الفيروس لا يفرق بين مسلم ومسيحي بين غني وفقير بين شيخ وصبي، لكنه يخرج أحلى وأفضل الأشياء بداخلنا.





وأكد أن ثورة 25 يناير أخرجت أسوأ ما فينا، لكن هذا الفيروس أخرج شيئا في نفس المواطنين، والجميع أصبحوا يساعدون بعضهم البعض، لأننا نتمنى العودة للعيش في حياة طبيعية والمصانع تعود للعمل، والمصلون يملأون المساجد مرة أخرى.





