AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

عالم أزهري: فيروس كورونا أخرج أفضل وأحلى ما فينا بهذه الطريقة.. فيديو

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 09:30 م
صدى البلد
Advertisements
عادل نصار

أشاد الشيخ أحمد صبري، أحد علماء مشيخة الأزهر الشريف، باستقطاع 20% من راتب رئيس الحكومة والوزراء 3 أشهر لدعم العمالة غير المنتظمة، معقبًا: "هذا العمل كفيل بالتقرب من الله".



وأضاف "صبري"، في لقائه ببرنامج "أحلام مواطن"، الذي يقدمه الإعلامي هاني عبد الرحيم، المذاع على فضائية "المحور"، مساء اليوم الأربعاء، أن من ضمن أسباب رفع البلاء هو الأعمال الصالحة، والتي يفرج الله بها كرب الناس لأننا كلنا نعيش في ضيق، مؤكدًا أن الفيروس لا يفرق بين مسلم ومسيحي بين غني وفقير بين شيخ وصبي، لكنه يخرج أحلى وأفضل الأشياء بداخلنا.



وأكد أن ثورة 25 يناير أخرجت أسوأ ما فينا، لكن هذا الفيروس أخرج شيئا في نفس المواطنين، والجميع أصبحوا يساعدون بعضهم البعض، لأننا نتمنى العودة للعيش في حياة طبيعية والمصانع تعود للعمل، والمصلون يملأون المساجد مرة أخرى.


 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سفير نور: مصر لا تعرف فارقا بين مسلم ومسيحي

سمعنا التعليمات بس مبنعملهاش.. يا ترى نفذت نصائح الوقاية من الكورونا؟ فيديو

أسامة شمس يكتب : أفيقوا يرحمكم الله

عضو صحة النواب يكشف موعد القضاء على كورونا ويطالب المواطنين بالالتزام

جدل برلماني حول إنشاء تطبيق إلكتروني لرصد حالات الإصابة بفيروس كورونا.. برلمانيون: يساعد في احتواء الأزمة.. من الممكن استغلاله بطرق تسبب هلعا وفزعا للمواطنين

ارفعوا ايديكوا بالدعاء.. الإفتاء: ربنا هيجبر بخاطرنا في مثل هذه الليالي

ترشيحاتنا

إكرامي يوجه اتهاماً قاسياً لـ فايلر.. تفاصيل

رمضان صبحي يثير ذعر لاعبي منتخبات أفريقيا.. مدافع غانا يكشف السبب

بـ أحمر شفاه فاقع.. ياسمين صبرى تثير الجدل بهذه الاطلالة

انقطاع المياه عن عدة مناطق بالجيزة لمدة 8 ساعات.. الجمعة

الصحة تكشف حقيقة إنتاج عقار لفيروس كورونا

على غرار التعقيم بالصين.. مؤسسة زاد للتنمية بميت غمر تبتكر مطهر للجسم ضد كورونا .. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كارثة جديدة .. فيروس كورونا يهاجم القلب

5 سنوات دون جمجمة.. قصة الطفل المعجزة من الولادة إلى الوفاة

يارب عديها على خير.. منى ممدوح بإطلالة محتشمة