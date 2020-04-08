بوسي شلبي تحتفل بعيد ميلاد مي نور الشريف.. شاهد





ونشرت بوسي شلبي صورة من حفل عيد ميلاد مي نور الشريف وظهر بالصورة الفنان الكبير سمير صبري والفنانه بوسي زوجة نور الشريف.





وعلقت بوسي شلبي على الصورة قائلة: "يا احلى واغلى بوسبوس في الدنيا كلها اصيلة وغاليه طول عمرك بتحبي اصحابك وبتفتكريهم في كل مناسباتهم الحلوه ربنا يسعد قلبك يا غاليه".





من ناحية اخري شاركت مي نور الشريف في مسلسل "اللهم إني صائم"، من تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج أكرم فريد، ومع مصطفى ‏شعبان، ماجدة زكى، ريم مصطفى، وفاء صادق، والذي عرض في شهر رمضان عام 2017‏.





احتفلت الإعلامية بوسي شلبي بعيد ميلاد مي ابنة الفنان الراحل نور الشريف عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.