وفاة حالتين بـ كورونا فى مستشفى العزل بالنجيلة.. تفاصيل

أكد مصدر مسؤول بمستشفى العزل بالنجيلة وفاة حالتين من محافظة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، مصابين بفيروس كورونا .





واضاف ان الحالتين المتوفيين لرجل وسيدة من الاسكندريه حيث يبلغ الرجل 62 عاما والسيدة 64 عام لافتا انه تم ابلاغ اهلهما وهم فى الطريق لاستلام الجثمانين.





وأوضح انه سيتم تسليم الجثمانين لذويهما بعد أخذ كافة الإجراءات لتجهيز الجثمان وفق لتعليمات وزارة الصحة.





وأشار الى انه تم خروج ٩ حالات اليوم ووفاة حالتين ليصبح إجمالي المتواجدين بالمستشفي 38 حالة منهم 5 اجانب "3 فرنسيين وسيدة إيطالية وأخرى أمريكية".