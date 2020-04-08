‎الريشة الطائرة يقرر تمديد تعليق النشاط الرياضي حتى نهاية أبريل

قرر مجلس إدارة اتحاد الريشة الطائرة برئاسة هشام التهامي، مد تعليق نشاط اللعبة حتى نهاية أبريل الجاري.





ومن جانبه أكد هشام التهامي أنه ملتزم تماما بالإجراءات الاحترازية للدولة، ولم يتم فرض أى قرار بعودة النشاط إلا بقرار من الدولة من أجل الحفاظ على سلامة اللاعبين والمواطنين.





وجاء هذا القرار تماشيًا مع القرارات الصادرة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء باستمرار فرض الحظر على حركة المواطنين لمدة أسبوعين جديدين.





وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مد حظر حركة المواطنين، واستمرار حظر التجول لمدة أسبوعين آخرين حتى 23 أبريل، من الساعة الثامنة مساء بدلا من السابعة وحتى السادسة صباحا، مع استمرار كل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مسبقا.‎



